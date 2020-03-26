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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: ФИФА обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца сезона

Международная федерация футбола обязует клубы продлить истекающие контракты с игроками и тренерами до конца нынешнего сезона, утверждает The National.

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Источник: Спорт-Экспресс

В документе содержится предложение, что «если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения». Тот же принцип должен применяться к контрактам на следующий сезон — срок начала их действия должен корректироваться в соответствии с меняющимся из-за коронавируса календарем.

Также в документе есть рекомендация изменить даты трансферного окна в соответствии с новыми сроками проведения сезонов. В документе говорится, что такие изменения следует разрешить, если они не превысят максимальный срок в 16 недель.

В документе также говорится, что ФИФА может использовать деньги из недавно созданного фонда поддержки футболистов, чтобы помочь клубам справиться с финансовыми проблемами.

Большинство европейских футбольных чемпионатов прерваны из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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