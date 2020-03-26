Розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлён 30 апреля
Розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлён 30 апреля
Розыгрыш чемпионата Англии не будет возобновлён 30 апреля
По информации источника, клубы Английской футбольной лиги (EFL) были проинформированы о том, что кризис, вызванный вспышкой коронавируса, сделал невозможным продолжение сезона в конце апреля. Ожидается, что новая дата возобновления сезона будет объявлена на следующей неделе после встречи представителей английской
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.