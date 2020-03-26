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22:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ромелу Лукаку: стать звездой, чтобы прокормить семью

ЕВРО-2020. Ромелу Лукаку — яркий пример того, как природные данные наряду с сумасшедшей мотивацией и самоотдачей делают обычного мальчишку, одного из тысяч гоняющих мяч во дворе, суперзвездой.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футбол давно перестал быть просто игрой. Глобальное явление, оказывающее влияние на большинство жителей планеты, позволяющее испытать бурю эмоций и дающее шанс сделать что-то хорошее для тех, кто по-настоящему в этом нуждается, — вот что такое футбол. И история Ромелу Лукаку тому подтверждение.

Отец Ромелу и сам профессионально играл в футбол, но больших денег не заработал. Карьера была близка к завершению, финансовая подушка становилась все тоньше. Сначала пришлось отказаться от кабельного ТВ, затем начались перебои с горячей водой и электричеством. Были времена, когда матери будущей звезды приходилось брать хлеб в долг в ближайшей пекарне.

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«Я хорошо помню тот момент, когда понял, что мы разорились, — вспоминает Лукаку в своей колонке для Player Tribune. — Мне было шесть лет, я пришел домой пообедать во время школьного перерыва. В то время в нашем меню были только хлеб и молоко, каждый день. Но в этот раз я заметил, что мама разбавляет молоко водой, потому что нам не хватало денег, чтобы купить молока на всю неделю. Я знал, что у нас финансовые проблемы, но именно в эту секунду я понял, что все кончено. Это последняя черта».

Маленький Ромелу тогда ничего не сказал родным, но в тот же день дал себе слово, что сделает все, чтобы изменить ситуацию. И единственным способом, который тогда мог ему помочь, был футбол. Проблема была в том, что профессиональный контракт Лукаку мог подписать только в 16. Через десять лет.

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У Ромелу не было ничего из того, что было у других детей. Пока мальчишки играли в футбол на приставке, он проводил время с мячом, стараясь бить по нему так сильно, чтобы тот лопнул. Злости будущей звезде сборной Бельгии добавляло и отношение окружающих, которые всерьез подозревали его в сокрытии настоящего возраста. Уже в десять лет Лукаку серьезно превосходил ровесников в силе и габаритах.

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Доказывая родителям игроков противоборствующей команды свое право находиться на поле, выслушивая их обидные вопросы о своем происхождении, Лукаку готов был разорвать любого соперника. «Я злился из-за многих вещей: из-за крыс, бегающих в нашей квартире, из-за того, что не могу смотреть Лигу чемпионов, из-за того, как родители других игроков смотрели на меня», — признавался Лукаку.

Гнев помогал ему идти к своей цели. Лукаку поднял планку своих ожиданий максимально высоко: он хотел стать не просто хорошим футболистом, а лучшим в истории Бельгии. Его не смущало даже отсутствие обуви — когда Ромелу было 12 лет, он забил 76 голов в 34 матчах, играя в старых бутсах, доставшихся от отца. Размер ноги парнишки уже позволял носить обувь взрослого мужчины.

В то же время случилось событие, которое заставило Лукаку повзрослеть не только физически, но и ментально. Позвонив деду по материнской линии, чтобы поделиться с ним своими успехами, Ромелу услышал: «Пообещай мне, что присмотришь за моей дочерью. Позаботься о ней». Конечно, внук пообещал, а через пять дней дедушка скончался. Тогда юный футболист осознал, что такое ответственность.

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Лукаку так сильно выделялся на фоне одногодок, что уже тогда на него обратили внимание гранды бельгийского футбола. В 15 лет мощный форвард выступал за «Андерлехт"-U19, но его беспокоило малое игровое время. Ромелу боялся не выполнить обещание, данное самому себе, и не подписать в день своего 16-летия профессиональный контракт. Ему нужно было сделать что-то такое, что могло изменить положение вещей. И он нашел способ.

Лукаку поспорил с тренером, что забьет к декабрю 25 голов, если получит место в стартовом составе. Условия пари были простые: если Ромелу не сможет сделать то, что обещал, то вернется на скамейку запасных. Если же у него получится, тренер будет должен каждый день кормить команду блинами. Тренер посмеялся и согласился. Лукаку забил 25 уже к ноябрю.

Тринадцатого мая 2009 года, в день своего 16-летия, Лукаку подписал контракт с «Андерлехтом». Сезон заканчивался, и юноша уже мечтал об отдыхе, но судьба подарила ему шанс. В том сезоне для определения чемпиона его «Андерлехту» пришлось играть дополнительные матчи с льежским «Стандартом», дома и в гостях. Первую встречу, закончившуюся со счетом 1:1, Лукаку смотрел по телевизору, а перед второй неожиданно получил указание срочно прибыть в Льеж.

Я прибыл на стадион и буквально вбежал в гостевую раздевалку. Менеджер по экипировке спросил, под каким номером я бы хотел играть. Я попросил «десятку». Я был слишком молод, чтобы бояться просить о таком.
Ромелу Лукаку

Конечно, «десятку» игроку из академии никто взять не позволил, но и 36-й игровой номер смотрелся неплохо, ведь он был нанесен на футболку «Андерлехта» — профессионального клуба, который станет первой ступенькой в лестнице потрясающей карьеры. Лукаку верил в это.

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В день игры, которую показывали по телевидению, телефон Ромелу разрывался от звонков и сообщений — все знакомые видели его выходящим из автобуса «Андерлехта» вместе со звездами команды. Спустя час его увидели даже те, кто опоздал к началу трансляции — на 63-й минуте тренер выпустил Лукаку на замену. «Я дебютировал за “Андерлехт” в 16 лет и 11 дней. И пусть мы проиграли тот матч и золотые медали, я был на седьмом небе от счастья. Я выполнил обещание, данное своей семье».

Потом была учеба, совмещенная с выступлениями в Еврокубках. Звание лучшего бомбардира бельгийской лиги. Вызов в сборную. Переход в «Челси» и путешествие по арендам, рекордный в истории «Эвертона» трансфер на вход и два сезона в «Манчестер Юнайтед». Еще один рекордный трансфер, на этот раз в «Интер». Но успешная карьера не изменила Лукаку, который не забыл время, когда ему приходилось пить разбавленное молоко.

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«Знаете, что смешно? В детстве я пропустил десять сезонов Лиги чемпионов. Мы не могли себе позволить оплатить ТВ. В школе все мальчишки обсуждали финал, а я даже не знал, что сказать, — вспоминает форвард сборной Бельгии. — В 2002 году все восхищались голом Зидана в ворота “Байера”, и мне приходилось притворяться, что я знаю, о чем идет речь. Только через две недели я увидел тот гол, когда одноклассник скачал видео из интернета. Финал ЧМ-2002 я смотрел у него дома, а за остальным турниром следил по рассказам товарищей. Двенадцать лет спустя я сам играл на чемпионате мира».

Лукаку обожает футбол и выкладывается на 100% что в клубе, что в сборной. Во многом благодаря его игре бельгийцы здорово проявили себя на ЧМ-2018 в России и входят в число главных фаворитов будущего чемпионата Европы. Но Ромелу понимает, что играть в футбол вечно нельзя. С детства поняв важность учебы, он уже сейчас, пользуясь паузой из-за коронавируса, записался на тренерские курсы УЕФА.

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«Когда я был маленьким, я не мог смотреть, как играет Тьерри Анри, а сейчас я каждый день учусь у него в сборной, — рассказывает Лукаку. — Я стою рядом с живой легендой, а он объясняет мне, как правильно открываться в свободную зону. Возможно, он единственный в мире человек, который смотрит больше футбола, чем я. Мы постоянно говорим о футболе, обсуждаем даже вторую немецкую лигу. Я говорю: “Тьерри, видел установку “Фортуны” из Дюссельдорфа?” А он отвечает: “Глупый вопрос. Конечно, видел”. Для меня это самая крутая штука в мире».

Своим примером бельгиец доказал, что трудолюбие, правильное отношение к делу и четкая цель — залог успеха. Почти не возникает сомнений, что и после окончания карьеры игрока он продолжит работать над собой, развивать футбол и дарить мальчишкам надежду.

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16 ноября 2019© Ньюстюб
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