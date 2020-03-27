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09:28 (мск), источник: Sport24

Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы, сообщает talkSPORT.

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Источник: Sport24

По данным источника, 22-летний Нури может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске. Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.

Напомним, по ходу предсезонной игры с «Вердером» 8 июля 2017 года у Нури случился приступ аритмии, он потерял сознание и был доставлен в госпиталь. Клуб позднее подтвердил, что игрок пережил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

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