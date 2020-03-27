«Барселона» объявила о снижении заработной платы всем работникам клуба
«Барселона» на официальном сайте объявила о сокращения зарплаты всем работникам клуба в условиях пандемии коронавируса.
«Барселона» на официальном сайте объявила о сокращения зарплаты всем работникам клуба в условиях пандемии коронавируса.
Решение было принято советом директоров на дистанционном заседании в этот четверг, 26 марта. Как отмечается в заявлении, меры, которые клуб осуществил, неукоснительно следуют формальным трудовым нормам, так как был сокращен рабочий день.
Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разделились на три лагеря. Нападающий Лионель Месси и некоторые другие игроки без вопросов готовы отказаться от части зарплаты. Некоторые считают, что руководители сами виноваты в сложившейся ситуации, так как совершили дорогие трансферы. Другие же игроки пока воздерживаются и ждут решения профсоюза Ассоциации игроков Испании.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены