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09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» объявила о снижении заработной платы всем работникам клуба

«Барселона» на официальном сайте объявила о сокращения зарплаты всем работникам клуба в условиях пандемии коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Решение было принято советом директоров на дистанционном заседании в этот четверг, 26 марта. Как отмечается в заявлении, меры, которые клуб осуществил, неукоснительно следуют формальным трудовым нормам, так как был сокращен рабочий день.

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Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» разделились на три лагеря. Нападающий Лионель Месси и некоторые другие игроки без вопросов готовы отказаться от части зарплаты. Некоторые считают, что руководители сами виноваты в сложившейся ситуации, так как совершили дорогие трансферы. Другие же игроки пока воздерживаются и ждут решения профсоюза Ассоциации игроков Испании.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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