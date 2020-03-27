«Моя бабушка была в шоке». Как португальский легионер «Иртыша» покорял девушку из Павлодара

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoWtxRSAidw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoWtxRSAidw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoWtxRSAidw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анжелика Годжиева (@lika_gojiyeva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-30T15:15:15+00:00">30 Сен 2018 в 8:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Анжелика, прежде всего, расскажите, как вы познакомились с Карлосом?

— Мой знакомый показал его аккаунт в Instragram, говорил, надо нас познакомить, но все это было на уровне шутки. На одну из фотографий Карлоса я поставила лайк. У нас это воспринимается не так серьезно, как в Европе. Он счел это как знак внимания. Написал мне в тот же день и пригласил в ресторан, причем они сидели там с командой. Меня это сильно задело и расстроило, я подумала: что за хам. На этом наше общение закончилось.

Позже он извинился и пригласил на кофе. Пару раз я отказала, но в третьем случае он сказал: «Я зову тебя в последний раз, если ты отказываешь, то все». Я шла на встречу скорее с целью попрактиковать свой английский язык, потому что я на тот момент училась на преподавателя. Отношения строить мне было некогда, поскольку через два месяца я должна была уехать на учебу в Китай. Так вот, когда мы встретились, я была разочарована, потому что я услышала, как ужасно на английском говорит Карлос. (смеется).

По сей день мы разговариваем с ним на ужасном английском, вперемешку с русским и португальским. Никак не можем остановиться на одном языке.

— Вы что-нибудь знали о футболе до встречи с Карлосом?

— Нет. Даже сейчас я особо не разбираюсь в футболе. Смотрю только матчи «Иртыша» или с Карлосом, когда он болеет за своих фаворитов.

— В каком году вы познакомились?

— В 2015-м.

— Получается, вы уже пять лет знакомы?

— Да, ужас как долго (смеется).

— Насколько Карлос стал местным? И переняли ли вы какие-то португальские черты?

— Однозначно, он стал местным. Он очень привык к нашему домашнему комфорту. То есть мы ведь, когда приходим домой, переодеваемся, снимаем обувь, в общем, чтобы было комфортно. В Европе по-другому, они ходят по дому обутые, одетые, причем в Португалии очень холодно. Допустим, мы приезжаем в ноябре-декабре, там ужасно холодно и там нет отопления. Поэтому Карлос привык к нашему уюту, и мы уже договорились, если будем жить в Португалии, то у нас дома будут ходить без обуви, это очень важно.

— Раньше Карлос был достаточно вспыльчивым и не самым дисциплинированным игроком на поле, сейчас заметно, что он стал спокойнее. На него повлияли вы и статус капитана?

— Конечно, он осознает всю ответственность и горд быть капитаном команды. Но да, теперь его это ограничивает от лишних эмоций. По сравнению с тем, когда он играл в Португалии, сейчас он гораздо спокойнее.

— Как отнеслись ваши и его родители к такому союзу?

— Моя бабушка была в шоке. Это первая реакция, ведь все знают образ футболиста-иностранца. Но Карлос их покорил. Родители его очень любят и уважают, даже матчи смотрят и переживают.

Со стороны его родных сразу было теплое отношение, мы ездили в Португалию, познакомились, у него прекрасные мама и сестры. Несмотря на культурные различия, все отлично. Мама Карлоса даже была в Павлодаре, она познакомилась с моими родителями и все прошло хорошо. У наших семей единые ценности в жизни — семья, дети, отношение к животным, это нас очень сблизило.

— Но почти наверняка в вашем общении случались забавные эпизоды?

— Да, конечно, их было много. Но сразу тяжело вспомнить… Например, его мама могла задать вопрос, который вводил меня в ступор. Это очень личные вопросы, у нас не принято их обсуждать, а вот у них запросто, и эта открытость мне нравится. Весело у нас там.

— Что удивляет Карлоса в Казахстане в плане быта?

— Он не понимает, почему здесь такие серые дома, почему так грязно в подъездах, но при этом так уютно внутри квартир. Ему сложно понять, почему люди позволяют себе плевки, мусор вокруг, это очень долго не укладывалось в его голове. Также его удивляет хамство, я стараюсь защитить наш народ, да, у нас есть эта холодность в отношении к незнакомцу. Я всегда говорю ему не воспринимать так близко, это просто такие люди, серьезные. Но ему тяжело, он говорит: как можно, не зная человека, грубо к нему относиться, не здороваться. Вот, кстати, это забавный момент. Он когда в лифт заходит, со всеми здоровается, плюс его акцент, и все так смотрят на нас: «О боже, кто это».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7azFSlnEkV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7azFSlnEkV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7azFSlnEkV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анжелика Годжиева (@lika_gojiyeva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-17T11:15:07+00:00">17 Янв 2020 в 3:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ему приходилось отвечать на грубость?

— Нет, он старается сглаживать моменты. Был случай, мы жили в одном доме уже несколько месяцев, но сосед увидел Карлоса в первый раз. Он спросил, откуда он, и ему что-то не понравилось внешность Карлоса, борода. В общем, сосед говорит: «Ты здесь ремонт делаешь что-ли? ». Карлос ответил, что живет здесь и работает, но это не ремонт (смеется).

— Как вы проводите свободное время вместе, есть ли какие-то общие увлечения?

— Получилось так, что после окончания учебы в университете я год поработала, а затем мне предоставилась уникальная возможность поехать учиться в китайский университет, где я уже была. В 2017 году у нас был серьезный разговор с Карлосом о нашем будущем, собираемся ли мы строить семью или отложим, в итоге пришли к тому, что мне надо учиться. С того года и по сей день я учусь на магистратуре и сейчас, как и многие другие, оказалась заложником коронавируса и не могу вернуться в Китай. В июне я должна защитить магистерскую и окончательно вернуться в Павлодар.

— Расскажите немного именно о вашей стезе и учебе в Китае? Почему именно такой выбор?

— Изначально я закончила университет в Павлодаре на два языка — английский и китайский. Затем у нас была возможность уехать по обмену, спасибо моему университету. Прожив год в Китае, мне было очень тяжело, не знаю почему. Но дальше была задача доказать, что я все-таки могу жить в другой стране, говорить на китайском языке и узнать лучше эту страну. В силу возраста в первый раз я не смогла открыться. Но сейчас я очень рада, что вернулась, я чувствую себя там очень хорошо — это великий народ и великая страна. У меня очень болит душа за то, что происходит там. Карлос меня даже немного ревнует к тому, как я отношусь к китайской культуре.

— Шутил ли Карлос по поводу вируса, учитывая, что вы недавно были в Китае?

— Нет, потому что он сам в декабре был у меня в гостях в Китае. За неделю до того, как все это случилось, мы вернулись в Павлодар. Но мы относимся к этому серьезно, сидим дома, все обрабатываем. Слава богу, в Казахстане нет таких масштабов, как в Европе, мы надеемся, что до этого не дойдет и мы сможем повлиять на народ и справиться с этим быстрее и разумнее.

— Чем вы сейчас занимаетесь дома и насколько Карлос скучает по футболу?

— Он очень скучает по футболу, но понимает всю серьезность происходящего. По вечерам мы бегаем, пытаемся поддерживать форму, плюс он дома тоже тренируется.

— В прошлом году я видел новость, что Карлос сделал вам предложение, но в ваших социальных сетях фотографий со свадьбы я не обнаружил, вы это отложили из-за учебы?

— Да. Я еще скрыла запись в соцсетях, почему-то я неадекватно отнеслась к комментариям, меня это задело, там было много негатива, не понимаю, почему люди так реагируют. Но сейчас отношусь иначе, можно сказать, простила эти комментарии.

— Вы уже знаете, где и как будет проходить ваша свадьба?

— В Павлодаре у меня не так много родственников, поэтому предварительно решили так: ужин в Павлодаре и свадьба в Португалии по всем местным традициям.

— Как выглядит традиционная португальская свадьба?

— Мне еще не посчастливилось побывать на португальской свадьбе, но из того, что рассказывал Карлос, они женятся в последнюю очередь. То есть у них порядок такой: сначала отношения, потом дети и лишь затем свадьба. По правилам католической церкви ты можешь выйти замуж или жениться только один раз. Поэтому они делают свадьбу, только когда действительно уверены, что проведут с этим человеком всю жизнь.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Btt0v-IHeRq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Btt0v-IHeRq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Btt0v-IHeRq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анжелика Годжиева (@lika_gojiyeva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-10T21:15:44+00:00">10 Фев 2019 в 1:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Какое у него отношение к местной кухне?

— С этим огромные проблемы. Карлос очень консервативен в еде, он любит мясо без соуса, на гарнир рис, картофель фри, то есть без излишеств. Я люблю китайскую, португальскую кухню, но у него все очень строго. Супы — нет, пельмени — нет, то есть из местной кухни он не пробовал абсолютно ничего, в том числе национальные блюда, потому что он считает неприемлемым есть конину, к сожалению.

— Менее приятная тема. В «Иртыше» сократили зарплаты до минимальных, как эту ситуацию воспринимает Карлос?