«Моя бабушка была в шоке». Как португальский легионер «Иртыша» покорял девушку из Павлодара

Во время загрузки произошла ошибка.
— Анжелика, прежде всего, расскажите, как вы познакомились с Карлосом?
— Мой знакомый показал его аккаунт в Instragram, говорил, надо нас познакомить, но все это было на уровне шутки. На одну из фотографий Карлоса я поставила лайк. У нас это воспринимается не так серьезно, как в Европе. Он счел это как знак внимания. Написал мне в тот же день и пригласил в ресторан, причем они сидели там с командой. Меня это сильно задело и расстроило, я подумала: что за хам. На этом наше общение закончилось.
Позже он извинился и пригласил на кофе. Пару раз я отказала, но в третьем случае он сказал: «Я зову тебя в последний раз, если ты отказываешь, то все». Я шла на встречу скорее с целью попрактиковать свой английский язык, потому что я на тот момент училась на преподавателя. Отношения строить мне было некогда, поскольку через два месяца я должна была уехать на учебу в Китай. Так вот, когда мы встретились, я была разочарована, потому что я услышала, как ужасно на английском говорит Карлос. (смеется).
По сей день мы разговариваем с ним на ужасном английском, вперемешку с русским и португальским. Никак не можем остановиться на одном языке.
— Вы что-нибудь знали о футболе до встречи с Карлосом?
— Нет. Даже сейчас я особо не разбираюсь в футболе. Смотрю только матчи «Иртыша» или с Карлосом, когда он болеет за своих фаворитов.
— В каком году вы познакомились?
— Получается, вы уже пять лет знакомы?
— Да, ужас как долго (смеется).
— Насколько Карлос стал местным? И переняли ли вы какие-то португальские черты?
— Однозначно, он стал местным. Он очень привык к нашему домашнему комфорту. То есть мы ведь, когда приходим домой, переодеваемся, снимаем обувь, в общем, чтобы было комфортно. В Европе по-другому, они ходят по дому обутые, одетые, причем в Португалии очень холодно. Допустим, мы приезжаем в ноябре-декабре, там ужасно холодно и там нет отопления. Поэтому Карлос привык к нашему уюту, и мы уже договорились, если будем жить в Португалии, то у нас дома будут ходить без обуви, это очень важно.
— Раньше Карлос был достаточно вспыльчивым и не самым дисциплинированным игроком на поле, сейчас заметно, что он стал спокойнее. На него повлияли вы и статус капитана?
— Конечно, он осознает всю ответственность и горд быть капитаном команды. Но да, теперь его это ограничивает от лишних эмоций. По сравнению с тем, когда он играл в Португалии, сейчас он гораздо спокойнее.
— Как отнеслись ваши и его родители к такому союзу?
— Моя бабушка была в шоке. Это первая реакция, ведь все знают образ футболиста-иностранца. Но Карлос их покорил. Родители его очень любят и уважают, даже матчи смотрят и переживают.
Со стороны его родных сразу было теплое отношение, мы ездили в Португалию, познакомились, у него прекрасные мама и сестры. Несмотря на культурные различия, все отлично. Мама Карлоса даже была в Павлодаре, она познакомилась с моими родителями и все прошло хорошо. У наших семей единые ценности в жизни — семья, дети, отношение к животным, это нас очень сблизило.
— Но почти наверняка в вашем общении случались забавные эпизоды?
— Да, конечно, их было много. Но сразу тяжело вспомнить… Например, его мама могла задать вопрос, который вводил меня в ступор. Это очень личные вопросы, у нас не принято их обсуждать, а вот у них запросто, и эта открытость мне нравится. Весело у нас там.
— Что удивляет Карлоса в Казахстане в плане быта?
— Он не понимает, почему здесь такие серые дома, почему так грязно в подъездах, но при этом так уютно внутри квартир. Ему сложно понять, почему люди позволяют себе плевки, мусор вокруг, это очень долго не укладывалось в его голове. Также его удивляет хамство, я стараюсь защитить наш народ, да, у нас есть эта холодность в отношении к незнакомцу. Я всегда говорю ему не воспринимать так близко, это просто такие люди, серьезные. Но ему тяжело, он говорит: как можно, не зная человека, грубо к нему относиться, не здороваться. Вот, кстати, это забавный момент. Он когда в лифт заходит, со всеми здоровается, плюс его акцент, и все так смотрят на нас: «О боже, кто это».
Во время загрузки произошла ошибка.
— Ему приходилось отвечать на грубость?
— Нет, он старается сглаживать моменты. Был случай, мы жили в одном доме уже несколько месяцев, но сосед увидел Карлоса в первый раз. Он спросил, откуда он, и ему что-то не понравилось внешность Карлоса, борода. В общем, сосед говорит: «Ты здесь ремонт делаешь что-ли?». Карлос ответил, что живет здесь и работает, но это не ремонт (смеется).
— Как вы проводите свободное время вместе, есть ли какие-то общие увлечения?
— Получилось так, что после окончания учебы в университете я год поработала, а затем мне предоставилась уникальная возможность поехать учиться в китайский университет, где я уже была. В 2017 году у нас был серьезный разговор с Карлосом о нашем будущем, собираемся ли мы строить семью или отложим, в итоге пришли к тому, что мне надо учиться. С того года и по сей день я учусь на магистратуре и сейчас, как и многие другие, оказалась заложником коронавируса и не могу вернуться в Китай. В июне я должна защитить магистерскую и окончательно вернуться в Павлодар.
— Расскажите немного именно о вашей стезе и учебе в Китае? Почему именно такой выбор?
— Изначально я закончила университет в Павлодаре на два языка — английский и китайский. Затем у нас была возможность уехать по обмену, спасибо моему университету. Прожив год в Китае, мне было очень тяжело, не знаю почему. Но дальше была задача доказать, что я все-таки могу жить в другой стране, говорить на китайском языке и узнать лучше эту страну. В силу возраста в первый раз я не смогла открыться. Но сейчас я очень рада, что вернулась, я чувствую себя там очень хорошо — это великий народ и великая страна. У меня очень болит душа за то, что происходит там. Карлос меня даже немного ревнует к тому, как я отношусь к китайской культуре.
— Шутил ли Карлос по поводу вируса, учитывая, что вы недавно были в Китае?
— Нет, потому что он сам в декабре был у меня в гостях в Китае. За неделю до того, как все это случилось, мы вернулись в Павлодар. Но мы относимся к этому серьезно, сидим дома, все обрабатываем. Слава богу, в Казахстане нет таких масштабов, как в Европе, мы надеемся, что до этого не дойдет и мы сможем повлиять на народ и справиться с этим быстрее и разумнее.
— Чем вы сейчас занимаетесь дома и насколько Карлос скучает по футболу?
— Он очень скучает по футболу, но понимает всю серьезность происходящего. По вечерам мы бегаем, пытаемся поддерживать форму, плюс он дома тоже тренируется.
— В прошлом году я видел новость, что Карлос сделал вам предложение, но в ваших социальных сетях фотографий со свадьбы я не обнаружил, вы это отложили из-за учебы?
— Да. Я еще скрыла запись в соцсетях, почему-то я неадекватно отнеслась к комментариям, меня это задело, там было много негатива, не понимаю, почему люди так реагируют. Но сейчас отношусь иначе, можно сказать, простила эти комментарии.
— Вы уже знаете, где и как будет проходить ваша свадьба?
— В Павлодаре у меня не так много родственников, поэтому предварительно решили так: ужин в Павлодаре и свадьба в Португалии по всем местным традициям.
— Как выглядит традиционная португальская свадьба?
— Мне еще не посчастливилось побывать на португальской свадьбе, но из того, что рассказывал Карлос, они женятся в последнюю очередь. То есть у них порядок такой: сначала отношения, потом дети и лишь затем свадьба. По правилам католической церкви ты можешь выйти замуж или жениться только один раз. Поэтому они делают свадьбу, только когда действительно уверены, что проведут с этим человеком всю жизнь.
Во время загрузки произошла ошибка.
— Какое у него отношение к местной кухне?
— С этим огромные проблемы. Карлос очень консервативен в еде, он любит мясо без соуса, на гарнир рис, картофель фри, то есть без излишеств. Я люблю китайскую, португальскую кухню, но у него все очень строго. Супы — нет, пельмени — нет, то есть из местной кухни он не пробовал абсолютно ничего, в том числе национальные блюда, потому что он считает неприемлемым есть конину, к сожалению.
— Менее приятная тема. В «Иртыше» сократили зарплаты до минимальных, как эту ситуацию воспринимает Карлос?
— Тем не менее игроки «Иртыша» написали письмо акиму с просьбой пересмотреть этот вопрос.