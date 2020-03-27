«Больше, чем за «кыргызского Месси». Cколько заплатил «Кайрат» за трансфер 20-летнего новичка

Согласно данным Transfermarkt, алматинский клуб заплатил российскому 250 тысяч евро, тогда как соглашение с 20-летним полузащитником рассчитано до конца 2022 года.

Интересно, что Колесниченко обошелся южанам дороже, чем 19-летний Гулжигит Алыкулов, которого на родине называют «кыргызским Месси». За его переход гродненский «Неман», по версии Transfermarkt, получил 180 тысяч евро.

Самым дорогим приобретением «Кайрата» в зимнее межсезонье стал 27-летний хавбек сборной Польши Яцек Гуральски, за которого алматинцы выложили болгарскому «Лудогорцу» миллион евро.

Также состав «Кайрата» на правах свободного агента пополнили 24-летний Абат Аймбетов из «Актобе» и 27-летний Камо Оганесян из «Жетысу».

Трансферное окно в Казахстане закроется в апреле.

Отметим, что в КПЛ-2020 сыграны два тура, а также некоторые перенесенные матчи. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.