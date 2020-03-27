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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил самых результативных футболистов за всю свою историю

Алматинский «Кайрат» представил подборку лучших бомбардиров в истории клуба, сообщают Vesti.kz. В нее вошли игроки разных времен, а список составлен по игровому амплуа.

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Лучшие бомбардиры «Кайрата»: Сергей Бураков, Вадим Степанов, Самат Смаков, Аскар Кожабергенов, Курбан Бердыев, Исаэль, Бауржан Исламхан, Вахид Масудов, Леонид Остроушко, Евстафий Пехлеваниди и Жерар Гоу.

Напомним, на перерыв в КПЛ-2020, который связан с пандемией коронавируса и введением в Казахстане режима ЧП, «Кайрат» ушел на втором месте.

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