«Кайрат» представил самых результативных футболистов за всю свою историю
Алматинский «Кайрат» представил подборку лучших бомбардиров в истории клуба, сообщают Vesti.kz. В нее вошли игроки разных времен, а список составлен по игровому амплуа.
Алматинский «Кайрат» представил подборку лучших бомбардиров в истории клуба, сообщают Vesti.kz. В нее вошли игроки разных времен, а список составлен по игровому амплуа.
Лучшие бомбардиры «Кайрата»: Сергей Бураков, Вадим Степанов, Самат Смаков, Аскар Кожабергенов, Курбан Бердыев, Исаэль, Бауржан Исламхан, Вахид Масудов, Леонид Остроушко, Евстафий Пехлеваниди и Жерар Гоу.
Напомним, на перерыв в КПЛ-2020, который связан с пандемией коронавируса и введением в Казахстане режима ЧП, «Кайрат» ушел на втором месте.