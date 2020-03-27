Несколько клубов АПЛ выступают за переигровку сезона-2019/20

По информации источника, на прошлой неделе прошла встреча представителей 20 клубов премьер-лиги, на котором было принято решение о том, что сезон необходимо доиграть. Тем не менее, теперь мнение некоторых клубов изменилось. Сообщается, что клубы сомневаются в том, что сейчас можно играть в футбол, кроме того, некоторые руководители считают, что играть при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса неверно с этической точки зрения. Несколько клубов АПЛ считают, что сезон-2019/20 должен быть переигран.