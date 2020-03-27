Несколько клубов АПЛ выступают за переигровку сезона-2019/20
Несколько клубов АПЛ выступают за остановку чемпионата Англии-2019/20 и его переигровку в будущем, сообщает The Athletic.
Несколько клубов АПЛ выступают за остановку чемпионата Англии-2019/20 и его переигровку в будущем, сообщает The Athletic.
По информации источника, на прошлой неделе прошла встреча представителей 20 клубов
Для того, чтобы принять решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ нужно, чтобы за один из вариантов проголосовали 14 клубов из 20.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.