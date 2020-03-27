Коутинью не перейдет в «Интер» или «ПСЖ», игрок хочет вернуться в Англию

По информации источника, 27-летний бразилец, выступавший за «Ливерпуль» с лета 2013 года по зиму 2018 года, хочет вернуться в чемпионат Англии. Сообщается, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм».

Сезон-2019/20 Коутинью проводит в «Баварии» на правах аренды. На счету бразильца 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. По информации СМИ, «Бавария» не собирается выкупать 27-летнего полузащитника у «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.