Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
14:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коутинью не перейдет в «Интер» или «ПСЖ», игрок хочет вернуться в Англию

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью не планирует переходить в «Интер» или «ПСЖ»?, сообщает Mundo Deportivo.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, 27-летний бразилец, выступавший за «Ливерпуль» с лета 2013 года по зиму 2018 года, хочет вернуться в чемпионат Англии. Сообщается, что в игроке заинтересован «Тоттенхэм».

Сезон-2019/20 Коутинью проводит в «Баварии» на правах аренды. На счету бразильца 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за мюнхенскую команду. По информации СМИ, «Бавария» не собирается выкупать 27-летнего полузащитника у «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Почему пандемия может сделать Хабиба богаче
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
Пять лет скандальному матчу Черногория — Россия
В «Локомотиве» прокомментировали слух о переходе Кокорина в клуб
Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона
ФИФА попросит футболистов пойти на уменьшение зарплат
Несколько клубов АПЛ выступают за переигровку сезона-2019/20
«Локомотив» хочет подписать полноценный контракт с Жоау Мариу
«Барселона» объявила о снижении зарплаты всем работникам клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь