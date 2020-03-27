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16:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эспаньол» урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

«Эспаньол» на своем официальном сайте сообщил, что зарплаты игроков будут сокращены.

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Источник: Спорт-Экспресс

Это связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что на 70 процентов сокращены зарплаты всех игроков, тренеров и врачей не только первой команды, но также и молодежных, юношеских и женских. Законодательство в Испании позволяет сокращать зарплату наемным работникам на 70 процентов, если бизнес теряет возможность получать прибыль. По данным испанских СМИ, в клубе крайне недовольны этим решением.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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