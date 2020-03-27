«Эспаньол» урезал зарплаты на 70 процентов из-за коронавируса

Сообщается, что на 70 процентов сокращены зарплаты всех игроков, тренеров и врачей не только первой команды, но также и молодежных, юношеских и женских. Законодательство в Испании позволяет сокращать зарплату наемным работникам на 70 процентов, если бизнес теряет возможность получать прибыль. По данным испанских СМИ, в клубе крайне недовольны этим решением.