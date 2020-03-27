Следующий сезон в чемпионате Испании может начаться в сентябре

Сообщается, что прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат планируют возобновить в середине мая, а следующий — начать в сентябре. При этом стороны планируют на этот раз отказаться от традиционной паузы на Рождество и новогодние праздники. Федерация футбола Испании считает, что нужно доиграть сезон и отказаться от варианта с сохранением нынешней турнирной таблицы.