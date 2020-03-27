Украинский форвард испанской «Фуэнлабрады» заразился коронавирусом

«Для многих уже не секрет, что у меня положительный результат на коронавирус, — цитирует игрока Tribuna.com со ссылкой на его закрытый аккаунт в Instagram. — Сейчас я еще нахожусь в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще и односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым.

Могу предположить, что заболел, когда возвращался домой из Испании. Очень много людей в аэропорту были без масок и неподобающим образом отнеслись к здоровью других людей. Ожидал более жесткой проверки по прилету, но у нас всего лишь проверили температуру при выходе из самолета.

В понедельник на этой неделе, у меня взяли еще два теста. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, то он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда я перестану быть носителем и смогу вернуться домой.