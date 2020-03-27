Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии

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29-летний сенегалец был остановлен сотрудниками полиции за рулем своего «Мерседеса», стоимость которого оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов. Ньясс ехал непристегнутым, с ним в машине также находился его друг и двое девушек.

За два дня до этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от передвижения без существенных на то причин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Футболист был отправлен домой, избежав штрафа.