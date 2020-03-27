Для ремонта домашнего стадиона клуба КПЛ выделили 300 миллионов тенге

«Ввиду того, что сейчас введен запрет на тренировочные занятия и на проведение игр, мы ведем переговоры с подрядчиком, чтобы он начал прямо сейчас, незамедлительно эти работы, — говорит руководитель управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области Марат Айдашев. — Конечно, для выполнения кое-каких процедур нужна положительная температура, но думаю, что в ближайшие дни те работы, которые не требуют этого, мы можем уже начать».