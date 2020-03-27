Для ремонта домашнего стадиона клуба КПЛ выделили 300 миллионов тенге

Искусственный газон постелен в 2014 году. Его заменят на более современный, а подрядчика попросили начать работы раньше запланированного срока.
«Ввиду того, что сейчас введен запрет на тренировочные занятия и на проведение игр, мы ведем переговоры с подрядчиком, чтобы он начал прямо сейчас, незамедлительно эти работы, — говорит руководитель управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области Марат Айдашев. — Конечно, для выполнения кое-каких процедур нужна положительная температура, но думаю, что в ближайшие дни те работы, которые не требуют этого, мы можем уже начать».
Демонтаж беговых дорожек и футбольного газона планируют начать в первых числах апреля. Средства в размере 300 миллионов выделены областного бюджета. Ремонтные работы рассчитаны на четыре месяца, однако подрядчик обещает сдать объект в середине июня.
Чемпионат Казахстана по футболу в трех лигах приостановлен до 15 апреля из-за введения в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. На старте сезона «Иртыш» уступил «Кайсару» (0:1) в Кызылорде и сыграл вничью дома с петропавловским «Кызыл-Жаром СК» (1:1).