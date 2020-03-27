Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торпедо-БелАЗ
Белшина
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Для ремонта домашнего стадиона клуба КПЛ выделили 300 миллионов тенге

На Центральном стадионе Павлодара проведут капитальную реконструкцию легкоатлетических дорожек и газона, сообщает Pavlodartoday.com. На этой арене домашние матчи проводит «Иртыш» из казахстанской премьер-лиги.

Наверх

Искусственный газон постелен в 2014 году. Его заменят на более современный, а подрядчика попросили начать работы раньше запланированного срока.

«Ввиду того, что сейчас введен запрет на тренировочные занятия и на проведение игр, мы ведем переговоры с подрядчиком, чтобы он начал прямо сейчас, незамедлительно эти работы, — говорит руководитель управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области Марат Айдашев. — Конечно, для выполнения кое-каких процедур нужна положительная температура, но думаю, что в ближайшие дни те работы, которые не требуют этого, мы можем уже начать».

Демонтаж беговых дорожек и футбольного газона планируют начать в первых числах апреля. Средства в размере 300 миллионов выделены областного бюджета. Ремонтные работы рассчитаны на четыре месяца, однако подрядчик обещает сдать объект в середине июня.

Чемпионат Казахстана по футболу в трех лигах приостановлен до 15 апреля из-за введения в стране чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. На старте сезона «Иртыш» уступил «Кайсару» (0:1) в Кызылорде и сыграл вничью дома с петропавловским «Кызыл-Жаром СК» (1:1).

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Диц, Михайлис или Охтамаа? Кто самый полезный игрок "Барыса" в КХЛ
Пять лет скандальному матчу Черногория — Россия
Бывший нападающий «Локомотива» нарушил карантин в Англии
«Холоп»: что рекомендует смотреть Александр Кокорин на карантине
Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за свою теорию заговора
Россия заплатила WADA миллион долларов
Тарасова осудила финскую фигуристку за резкие слова о Тутберидзе
«Барселона» объявила о снижении зарплаты всем работникам клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь