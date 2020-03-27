«Торпедо-БелАЗ» одержало вторую победу на старте чемпионата Беларуси, обыграв у себя дома «Белшину»

В первом из них жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своей арене одолело бобруйскую «Белшину» с минимальным преимуществом 1:0. В первом тайме команды почти не угрожали воротам, а сразу после перерыва хозяева резко активизировались, и на 50-й минуте Валерий Горбачик открыл счет. В дальнейшем результат не изменился.

На старте 30-го национального первенства торпедовцы одолели в Солигорске бронзового призера прошлого чемпионата «Шахтер» (1:0), а бобруйчане у себя дома уступили гостям из «Минска» (1:3).

Также сегодня на поле ОСК «Брестский» дебютант элитного дивизиона местный «Рух» принимает минский «Энергетик-БГУ». В стартовом туре именно эти команды были виновницами главных сенсаций: «студенты» переиграли на своем поле 15-кратного чемпиона борисовский БАТЭ (3:1), а брестчане победили на главной арене страны минское «Динамо» (1:0).

В субботу, 28 марта, состоятся еще четыре игры: «Слуцк» — «Динамо» (Брест), «Славия» — БАТЭ, «Минск» — «Динамо» (Минск) и «Городея» — «Шахтер».