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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Дибала — о коронавирусе: Были сильные симптомы, я едва мог дышать

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как справляется с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:45 MSK, 27.03
Источник: РИА "Новости"

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. Я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше», — приводит слова Дибалы Football Italia.

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Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка Ориана заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19). Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.

Дибала — третий игрок «Ювентуса», заразившийся коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.

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