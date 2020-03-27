Дибала — о коронавирусе: Были сильные симптомы, я едва мог дышать

«У меня проявились сильные симптомы, но сегодня чувствую себя намного лучше. Теперь могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. Я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели. К счастью, Ориане и мне сейчас лучше», — приводит слова Дибалы Football Italia.