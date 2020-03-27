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21:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрген Клопп: Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал максимально дисциплинированно отнестись к борьбе с коронавирусом, чтобы пандемия отступила как можно скорее.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:45 MSK, 27.03
Источник: Reuters

— Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее, — цитирует Goal Клоппа. — Чем дисциплинированнее мы сейчас, тем быстрее мы вернем нашу жизнь в прежнее русло, шаг за шагом. Сейчас нет более подходящего решения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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