Юрген Клопп: Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее

— Есть только один способ вернуть футбол как можно скорее, — цитирует Goal Клоппа. — Чем дисциплинированнее мы сейчас, тем быстрее мы вернем нашу жизнь в прежнее русло, шаг за шагом. Сейчас нет более подходящего решения.