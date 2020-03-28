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09:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы играем/молимся за мир». Чемпионат Белоруссии — главный на планете

У соседей стартовал второй тур высшей лиги. «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ» — в лидерах.

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«Весь мир замер в ожидании единственного дерби на планете», — так столичное «Динамо» в Twitter анонсировало субботний матч с «Минском».

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И это не преувеличение, а чистая правда. В конце прошлой недели «в живых» оставалась только горстка чемпионатов, но многие из них были приостановлены. Австралия, Мьянма, Сингапур, Туркменистан, Бурунди — все они в последние дни сдались. Во всем мире все еще проводятся чемпионаты только в двух странах — Никарагуа и Белоруссия. Но в Центральной Америке в эти выходные не будет матчей между командами из одного города, так что дерби Минска — действительно единственное и главное в мире.

Чемпионат Белоруссии тоже можно считать важнейшим, потому что в рейтинге ФИФА наши соседи на 87 месте, а Никарагуа — на 151-м. Поэтому посыл футболистов «Руха» и «Энергетика-БГУ» оправдан. Перед пятничным матчем они вышли на поле в одинаковых футболках с надписью на английском языке: «We are playing for the world» («Мы играем за весь мир» или «Мы играем для всего мира»). При этом буква «L» на футболках была зачеркнута, так что слово «playing» («играем») превратилось в «praying» («молимся»). «Мы молимся за весь мир» — трогательное послание планете от единственной страны, где чемпионат проводится со зрителями (в Никарагуа — без).

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Неслучайно слова были написаны на английском языке. Белорусский чемпионат переживает невиданный всплеск интереса, хотя ради этого футбольные власти не сделали ничего. Объем ставок на матчи турнира увеличился в 14 раз, а о чемпионате пишут даже всемирно известные СМИ вроде The New York Times, ESPN, Deutsche Welle и Daily Mail.

Но самое главное — необычайный интерес к чемпионату у зарубежных телевещателей. «Матч ТВ» купил права на турнир еще на прошлой неделе, то же самое сделал и украинский канал Sport 1 — он вообще собирается показать все игры 2-го тура. Мало того, чемпионат Белоруссии теперь официально смотрят и в Израиле, Индии, а также на Балканах — Sport klub 1, один из крупнейших телевещателей в странах бывшей Югославии, тоже приобрел права на показ чемпионата Белоруссии. Так что турнир теперь смотрят в Сербии, Хорватии, Боснии, Черногории, Словении и Северной Македонии.

Приятно видеть качественную картинку на играх чемпионата. Уверен, хотя бы с этой точки зрения никто из телеканалов не пожалел о покупке. Поля — зеленые, натуральные. Сразу вспоминается наш чемпионат, где газон на некоторых стадионах выглядит гораздо хуже. Почему у соседей получается ухаживать за полями, а у нас — нет?

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Уровень футбола, конечно, не самый высокий. Хотя в Белоруссии есть свой Криштиану Роналду — 19-летний Даниил Мирошников из «Энергетика» отметил гол в ворота «Руха» в стиле португальской звезды «Ювентуса». Тоже деталь, которая привлекает зрителей.

О баянисте «Ислочи» много говорили на прошлой неделе, а в воскресенье этот клуб сыграет со «Смолевичами» на большом стадионе «Динамо» в Минске. Матч будто бы специально перенесли туда, чтобы баян услышали вообще все. И это пока только мы с вами знаем о нем, а в воскресенье, видимо, и в Сербии с Индией будут восхищаться.

Проще говоря, спасибо Белоруссии за футбол, хотя полностью одобрять смелое решение соседей мы не будем. Просто пожелаем здоровья всем. Здоровья, а уже потом хлеба и зрелищ.

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