«Мы играем/молимся за мир». Чемпионат Белоруссии — главный на планете

Чемпионат Белоруссии тоже можно считать важнейшим, потому что в рейтинге ФИФА наши соседи на 87 месте, а Никарагуа — на 151-м. Поэтому посыл футболистов «Руха» и «Энергетика-БГУ» оправдан. Перед пятничным матчем они вышли на поле в одинаковых футболках с надписью на английском языке: «We are playing for the world» («Мы играем за весь мир» или «Мы играем для всего мира»). При этом буква «L» на футболках была зачеркнута, так что слово «playing» («играем») превратилось в «praying» («молимся»). «Мы молимся за весь мир» — трогательное послание планете от единственной страны, где чемпионат проводится со зрителями (в Никарагуа — без).