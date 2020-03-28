«Арсенал» установит бронзовую статую в честь Венгера

Желая отметить достижения Венгера и сгладить напряжённые отношения, руководство «Арсенала» решило поставить памятник в честь французского специалиста неподалёку от стадиона. Работа над изготовлением статуи уже идёт. Однако помимо бронзовой фигуры Венгер также может получить трибуну на «Эмирейтс», названную его именем.