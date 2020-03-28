Бразильский защитник «Руха» хочет, чтобы чемпионат Белоруссии был остановлен
Защитник «Руха» Виллиам признался, что желает приостановки чемпионата Белоруссии.
Защитник «Руха» Виллиам признался, что желает приостановки чемпионата Белоруссии.
Бразилец боится заразиться коронавирусом.
— Предпочел бы, чтобы чемпионат Белоруссии был приостановлен, — цитирует UOL Виллиама. — Я немного напуган. Во время матча не беспокоюсь об этом, но после финального свистка возникают сомнения: «Я сегодня заразился?».
Я же защитник, не могу не касаться соперников. Это происходит весь матч. Моя мама, папа и жена все время звонят мне и просят вообще не выходить из отеля. Агент сказал, что чемпионат может быть после этих выходных остановят… Моя семья и я обеспокоены. Пауза — это лучшее для меня и здоровья каждого.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были перенесены или отменены