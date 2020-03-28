Чемпион Италии обязательно будет объявлен, даже если сезон завершится досрочно
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что победитель чемпионата Италии будет определён, даже если сезон
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что победитель чемпионата Италии будет определён, даже если сезон
«Есть план, которому все отдали абсолютный приоритет: доиграть чемпионат во всех лигах. Как и когда это произойдёт, пока неизвестно. Хотелось бы уложиться до 30 июня, но мы уже ведём консультации с ФИФА по поводу возможности играть и после 30 июня.
В худшем случае нам придётся остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определён, так же как и обладатели путёвок в еврокубки и команды, которые вылетят, — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.