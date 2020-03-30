Возлюбленная игрока «Ювентуса»: ради нее он нарушил режим самоизоляции
Знакомьтесь, Наталья Феликс — горячая бразильянка с роскошными формами.
Знакомьтесь, Наталья Феликс — горячая бразильянка с роскошными формами.
Все дело в том, что бразилец, улетевший на родину, нарушил режим карантина, введенный в связи с пандемией коронавируса. Теперь
Всему виной его 25-летняя пассия. Девушка выложила в своем Instagram совместную фотографию, на которой она нежится с футболистом в бассейне. Также в ее Stories был размещен снимок, на котором парочка катается на квадрацикле по ночным улицам бразильского города.
По информации СМИ, такое поведение разозлило президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Поговаривают, что по самым скромным оценкам к футболисту может быть применено дисциплинарное взыскание в виде огромного штрафа. В худшем случае — Косту и вовсе могут выставить на трансфер или же предоставить ухудшенные условия по новому контракту.
Стоит отметить, что ради пикантной бразильянки Коста в свое время бросил жену, от брака с которой у него осталась маленькая дочь. Неужели
Надо признать, что девушка любит побаловать своих многочисленных подписчиков горячими снимками. Девушка не стесняется публиковать фотографии в откровенных ракурсах, лишь подчеркивая свои незаурядные внешние данные. Кстати, недавно аппетитная брюнетка посетила Москву, опубликовав пост на фоне Красной площади и подписав его: «Так счастлива быть здесь».
Ранее в «Ювентусе» объявили о режиме самоизоляции для всех сотрудников клуба, в том числе футболистов, после того, как игрок команды Даниэле Ругани сдал положительный анализ на коронавирус. Помимо Ругани, COVID-19 был обнаружен также у двух других представителей «бьянконери»: Блеза Матюиди и Пауло Дибала.
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