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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Возлюбленная игрока «Ювентуса»: ради нее он нарушил режим самоизоляции

Знакомьтесь, Наталья Феликс — горячая бразильянка с роскошными формами. Из-за нее у полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты могут возникнуть серьезные неприятности.

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Все дело в том, что бразилец, улетевший на родину, нарушил режим карантина, введенный в связи с пандемией коронавируса. Теперь экс-игрок донецкого «Шахтера» рискует быть оштрафован руководством «старой синьоры».

Всему виной его 25-летняя пассия. Девушка выложила в своем Instagram совместную фотографию, на которой она нежится с футболистом в бассейне. Также в ее Stories был размещен снимок, на котором парочка катается на квадрацикле по ночным улицам бразильского города.

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По информации СМИ, такое поведение разозлило президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Поговаривают, что по самым скромным оценкам к футболисту может быть применено дисциплинарное взыскание в виде огромного штрафа. В худшем случае — Косту и вовсе могут выставить на трансфер или же предоставить ухудшенные условия по новому контракту.

Стоит отметить, что ради пикантной бразильянки Коста в свое время бросил жену, от брака с которой у него осталась маленькая дочь. Неужели какой-то штраф остановит его от возможности лишний раз побыть с любимой?

Надо признать, что девушка любит побаловать своих многочисленных подписчиков горячими снимками. Девушка не стесняется публиковать фотографии в откровенных ракурсах, лишь подчеркивая свои незаурядные внешние данные. Кстати, недавно аппетитная брюнетка посетила Москву, опубликовав пост на фоне Красной площади и подписав его: «Так счастлива быть здесь».

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Ранее в «Ювентусе» объявили о режиме самоизоляции для всех сотрудников клуба, в том числе футболистов, после того, как игрок команды Даниэле Ругани сдал положительный анализ на коронавирус. Помимо Ругани, COVID-19 был обнаружен также у двух других представителей «бьянконери»: Блеза Матюиди и Пауло Дибала.

Италия первой среди пяти ведущих европейских лиг объявила о приостановке чемпионата из-за коронавируса.

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