Российский футболист рассказал о карантине в Италии

— Да, у нас тоже карантин, — цитируют игрока «РИА Новости» — Я живу почти там же, где играю, в городке Изерния, рядом с Вастоджирарди, он южнее эпицентра коронавируса. Больше всего заболевших на севере Италии — в Ломбардии и в Эмилии-Романье. В нашем регионе Молизе мало заболевших, но все равно карантин жесткий: из дома никто без надобности не выходит. Парки закрыты, кафе закрыты. Можно пару раз в день выйти погулять с собакой или сходить за покупками в магазин. Но ведь нам нужно тренироваться, поддерживать себя в форме. Чуть раньше с одним парнем из команды ходили на четырехкилометровую трассу на окраине города, но и ее сейчас закрыли. Заниматься спортом пока не запретили. Но на севере с этим строже — очень много заболевших. У нас в регионе можно выйти и побегать в пределах своего квартала. Занимается мало народу — я в квартале бегаю вообще один.

В магазин пускают по одном человеку. В большие супермаркеты чуть больше — там одновременно могут находиться около десяти людей. На входе стоит охранник, который считает покупателей. Стараются, чтобы люди как можно меньше контактировали между собой. Работают только те, кто производит пищу. Чтобы выйти в магазин или на работу, нужно иметь при себе специальную бумагу. Распечатываешь сертификат и вписываешь свои данные и цель выхода на улицу. Если полиция остановит тебя, а ты без бумаги — выпишут штраф. Они могут даже поехать за тобой и проследить — действительно ты в магазин собрался или на встречу с друзьями. Недавно ужесточили штрафы за нарушение карантина.

Пауза в футболе? Многие страдают. В Instagram полно шуток на этот счет. Некоторые каналы стали транслировать всякие экзотические чемпионаты — африканские, например. Люди готовы смотреть и такие матчи. Без футбола скучновато.