Роналду согласился на снижение зарплаты из-за карантина

По данным Tuttosport, Роналду готов отказаться от части годовой зарплаты. В таком случае он заработает на 4 миллиона евро меньше. Готовы пойти на такой шаг и другие игроки «Юве». Среди них Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Указано, что они откажутся от зарплаты как минимум на 1,5 месяца.