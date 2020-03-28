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11:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рангник не станет главным тренером «Милана»

Немецкий специалист Ральф Рангник не будет тренировать «Милан».

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia стороны вели переговоры о назначении немца главным тренером, однако в их процессе возникли затруднения. Консультации продолжились и во время паузы в сезоне из-за карантина, но прийти к согласию так и не удалось. В результате переговоры были прекращены.

Последним клубом 61-летнего Ральфа Рангника был «Лейпциг». Также он тренировал «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт». С «Шальке» он выиграл Кубок Германии, Кубок лиги и Суперкубок страны.

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