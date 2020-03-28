Рангник не станет главным тренером «Милана»
Немецкий специалист Ральф Рангник не будет тренировать «Милан».
Немецкий специалист Ральф Рангник не будет тренировать «Милан».
Об этом сообщают итальянские СМИ.
По данным Sky Sport Italia стороны вели переговоры о назначении немца главным тренером, однако в их процессе возникли затруднения. Консультации продолжились и во время паузы в сезоне
Последним клубом 61-летнего Ральфа Рангника был «Лейпциг». Также он тренировал «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт». С «Шальке» он выиграл Кубок Германии, Кубок лиги и Суперкубок страны.