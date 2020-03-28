Оставшийся на карантине Роналду заказал Bugatti почти за десять миллионов евро

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34-летний португалец станет обладателем одного из десяти Bugatti Centodieci. Приобретение обошлось Роналду в 9,5 миллиона евро. Форвард оформил предзаказ машины и сможет сесть за руль автомобиля в 2021 году.

При этом Роналду может столкнуться с уменьшением заработной платы в «Ювентусе». В итальянском футболе готовы разрешить клубам урезать зарплаты игрокам вплоть до 30 процентов для покрытие финансового урона, который нанесла пауза в чемпионате.