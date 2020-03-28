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16:49 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» победило «Слуцк» во втором туре чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты брестского «Динамо» одержали победу над «Слуцком» 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После стартовой домашней ничьей со «Смолевичами» (1:1) сегодня брестчане сумели выиграть благодаря голу Артема Милевского на 19-й минуте игры. Футболисты «Слуцка» в первом туре обыграли на своем поле мозырскую «Славию» со счетом 3:1.

Сегодня мозыряне примут серебряного призера прошлого первенства борисовский БАТЭ, который в первом туре неожиданно уступил на выезде минскому «Энергетику-БГУ» — 1:3.

Обладатель бронзы солигорский «Шахтер» сыграет сегодня в гостях у «Городеи». В первый игровой день солигорские футболисты проиграли дома жодинскому «Торпедо-БЕЛАЗу» — 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде «Витебску».

В сегодняшнем столичном дерби футболисты «Минска» на своей арене примут «Динамо». Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому «Руху» со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной «Белшины» — 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: «Торпедо-БЕЛАЗ» в Жодино взяло верх над «Белшиной» — 1:0, а в Бресте «Энергетик-БГУ» с таким же результатом одолел футболистов «Руха».

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: «Смолевичи» — «Ислочь» и «Неман» — «Витебск».

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