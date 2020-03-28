В Казахстане создали новый частный футбольный клуб
В Казахстане создали новый частный футбольный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его основал
В Казахстане создали новый частный футбольный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его основал
Футбольный клуб SD Family будет выступать в чемпионате Казахстана среди команд второй лиги. Команде осталось пройти процедуру заявки футболистов на сезон-2020.
27-летний Сыдыкбек завершил свою игровую карьеру в 2014 году. Полузащитник дебютировал на профессиональном уровне в составе «Кызыл-Жара СК», откуда перешел в «Астану-1964». В
В 2013 году футболист получил приглашение от польской «Легии» на просмотр, однако не смог поехать в Варшаву