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17:02 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане создали новый частный футбольный клуб

В Казахстане создали новый частный футбольный клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его основал экс-футболист «Ордабасы» и «Актобе» Дидар Сыдыкбек.

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Футбольный клуб SD Family будет выступать в чемпионате Казахстана среди команд второй лиги. Команде осталось пройти процедуру заявки футболистов на сезон-2020.

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27-летний Сыдыкбек завершил свою игровую карьеру в 2014 году. Полузащитник дебютировал на профессиональном уровне в составе «Кызыл-Жара СК», откуда перешел в «Астану-1964». В премьер-лиге провел семь матчей, выступая за «Актобе» и «Ордабасы». Последним клубом Сыдыкбека был столичный «Байтерек» в первой лиге.

В 2013 году футболист получил приглашение от польской «Легии» на просмотр, однако не смог поехать в Варшаву из-за травмы. В том же году Сыдыкбек провел несколько товарищеских игр в составе молодежной сборной Казахстана.

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