Футболисты БАТЭ проиграли второй матч на старте чемпионата Беларуси

Источник: AP 2020

Проиграв в первом туре минскому «Энергетику-БГУ» (1:3), сегодня борисовчане сразу пошли вперед, и на 10-й минуте их исландский легионер Виллюм Виллюмссон открыл счет. Однако мозыряне не собирались уступать фавориту, и на 32-й минуте встречи Никита Мельников восстановил равновесие в счете, а в самом начале второго тайма он же оформил голевой дубль, принеся «Славии» волевую викторию.

В первом туре мозыряне проиграли на выезде «Слуцку» с результатом 1:3. Сегодня слуцкие футболисты принимали на своем поле чемпионов страны брестских динамовцев и уступили 0:1.

Также сегодня бронзовый призер солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Городеи». В первый игровой день нынешнего национального первенства солигорские футболисты проиграли дома жодинскому «Торпедо-БЕЛАЗу» — 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде «Витебску».

В сегодняшнем столичном дерби футболисты «Минска» на своей арене примут «Динамо». Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому «Руху» со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной «Белшины» — 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: «Торпедо-БЕЛАЗ» в Жодино взяло верх над «Белшиной» — 1:0, а в Бресте «Энергетик-БГУ» с таким же результатом одолел футболистов «Руха».