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18:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский телеканал приобрел права на показ матчей чемпионата Беларуси

Телеканал QazSport приобрел права на показ матчей Высшей лиги Беларуси по футболу, сообщает KazFootball.kz.

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Во всем мире все еще проводятся чемпионаты только в двух странах — Никарагуа и Беларуси. Сейчас продолжаются игры второго тура белорусского чемпионата.

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Объем ставок на матчи белорусского турнира увеличился в 14 раз, а о чемпионате пишут даже всемирно известные СМИ вроде The New York Times, ESPN, Deutsche Welle и Daily Mail.

Права на показ игр уже приобрели «Матч ТВ» и украинский канал Sport1. Также белорусский чемпионат сейчас официально транслируют в таких странах, как Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. В этот список в скором времени добавится и Казахстан.

Напомним, казахстанская премьер-лига приостановлена до 15 апреля. До этой же даты в стране введено чрезвычайное положение.

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