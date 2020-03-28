Казахстанский телеканал приобрел права на показ матчей чемпионата Беларуси
Телеканал QazSport приобрел права на показ матчей Высшей лиги Беларуси по футболу, сообщает KazFootball.kz.
Телеканал QazSport приобрел права на показ матчей Высшей лиги Беларуси по футболу, сообщает KazFootball.kz.
Во всем мире все еще проводятся чемпионаты только в двух странах — Никарагуа и Беларуси. Сейчас продолжаются игры второго тура белорусского чемпионата.
Объем ставок на матчи белорусского турнира увеличился в 14 раз, а о чемпионате пишут даже всемирно известные СМИ вроде The New York Times, ESPN, Deutsche Welle и Daily Mail.
Права на показ игр уже приобрели «Матч ТВ» и украинский канал Sport1. Также белорусский чемпионат сейчас официально транслируют в таких странах, как Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. В этот список в скором времени добавится и Казахстан.
Напомним, казахстанская