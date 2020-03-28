Казахстанский телеканал приобрел права на показ матчей чемпионата Беларуси

Во всем мире все еще проводятся чемпионаты только в двух странах — Никарагуа и Беларуси. Сейчас продолжаются игры второго тура белорусского чемпионата.

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Объем ставок на матчи белорусского турнира увеличился в 14 раз, а о чемпионате пишут даже всемирно известные СМИ вроде The New York Times, ESPN, Deutsche Welle и Daily Mail.

Права на показ игр уже приобрели «Матч ТВ» и украинский канал Sport1. Также белорусский чемпионат сейчас официально транслируют в таких странах, как Израиль, Индия, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. В этот список в скором времени добавится и Казахстан.