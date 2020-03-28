Футболисты «Минска» победили «Динамо» в столичном дерби чемпионата Беларуси

Встреча на поле ФК «Минск» началась с места в карьер — уже на первой минуте хозяева вышли вперед после точного удара экс-динамовца Владимира Хващинского. Пропустив мяч, его бывшие одноклубники бросились отыгрываться, но у них ничего не получалось. А в концовке первого тайма подопечные Сергея Гуренко дважды подряд допустили грубые ошибки в обороне, после которых Евгений Чаговец и Роман Грибовский довели счет до крупного — 3:0.

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После перерыва динамовцы пошли вперед большими силами, однако все их атаки успешно отражали защитники соперников. На исходе часа игрового времени динамовцы остались в меньшинстве после удаления словенца Михи Горопевшека, но продолжали атаковать. На 76-й минуте они заработали пенальти, который реализовал Евгений Шикавка, еще через 3 минуты бывший игрок «Минска» Иван Бахар сократил разрыв до минимума, но большего «Динамо» добиться не смогло.

В стартовом туре «Минск» победил в Бобруйске местную «Белшину» — 3:1, а динамовцы проиграли на своей арене дебютанту высшей лиги брестскому «Руху» со счетом 0:1.

Позже бронзовый призер солигорский «Шахтер» сыграет в гостях у «Городеи».

Результаты других сегодняшних встреч: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1.

В пятницу, 27 марта жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем поле взяло верх над «Белшиной» — 1:0, а в Бресте «Энергетик-БГУ» с таким же результатом одолел футболистов «Руха».