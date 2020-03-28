Чемпионат Франции по футболу не будет завершен до 30 июня
ТАСС, 28 марта. Чемпионат Франции по футболу, который был прерван на неограниченное время
ТАСС, 28 марта. Чемпионат Франции по футболу, который был прерван на неограниченное время
«Пока ничего конкретного. Цель состоит в том, чтобы возобновить чемпионат как можно быстрее, но без риска для здоровья зрителей и игроков. В любом случае мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня невозможно», — заявил функционер.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.