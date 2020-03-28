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20:31 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Франции по футболу не будет завершен до 30 июня

ТАСС, 28 марта. Чемпионат Франции по футболу, который был прерван на неограниченное время из-за пандемии коронавируса, не завершится до 30 июня. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

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Источник: AP 2020

«Пока ничего конкретного. Цель состоит в том, чтобы возобновить чемпионат как можно быстрее, но без риска для здоровья зрителей и игроков. В любом случае мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня невозможно», — заявил функционер.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.

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