Футболисты «Шахтера» обыграли «Городею» в матче чемпионата Беларуси
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» набрали первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» набрали первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня бронзовые призеры прошлого первенства переиграли в гостях футболистов «Городеи» со счетом 2:0.
В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва «Шахтер» дважды поразил ворота хозяев — на 56-й минуте отличился Георгий Диасамидзе, а незадолго до финального свистка Дмитрий Подстрелов установил окончательный результат. В первом туре горняки уступили у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:1.
Результаты других матчей: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1.
Сейчас лидируют «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из 6 возможных.
Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: «Ислочь» — «Смолевичи» и «Неман» — «Витебск».
|Олег Радушко
|Юрий Вернидуб
|Георгий Диасамидзе
|56′
|Дмитрий Подстрелов
|89′
|Юрий Кендыш
|33′
|1
|Игорь Довгялло
|30
|Александр Гутор
|8
|Сергей Усеня
|3
|Сергей Матвейчик
|12
|Милан Йоксимович
58′
|6
|Игорь Бурко
|16
|Кирилл Павлючек
|15
|Сергей Политевич
|27
|Станислав Сазанович
|20
|Александр Сачивко
67′
|72
|Александр Позняк
24′
|24
|Георгий Диасамидзе
|30
|Денис Яскович
|77
|Юрий Кендыш
|9
|Артем Архипов
|19
|Дмитрий Подстрелов
|11
|Андрей Сорокин
77′
|16
|Сергей Баланович
77′
|23
|Артем Волович
|8
|Александр Селява
|87
|Дмитрий I Игнатенко
78′
|7
|Аздрен Лулаку
90′
|19
|Михаил Шибун
|2
|Виталий Лисакович
|94
|Сергей Архипов
74′
|10
|Дарко Бодул
34′45′
|10
|Дмитрий I Лебедев
|28
|Игор I Иванович
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Цинкевич(Беларусь)