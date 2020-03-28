Футболисты «Шахтера» обыграли «Городею» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва «Шахтер» дважды поразил ворота хозяев — на 56-й минуте отличился Георгий Диасамидзе, а незадолго до финального свистка Дмитрий Подстрелов установил окончательный результат. В первом туре горняки уступили у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:1.