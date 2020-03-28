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21:25 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» обыграли «Городею» в матче чемпионата Беларуси

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» набрали первые очки в 30-м чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня бронзовые призеры прошлого первенства переиграли в гостях футболистов «Городеи» со счетом 2:0.

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В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а после перерыва «Шахтер» дважды поразил ворота хозяев — на 56-й минуте отличился Георгий Диасамидзе, а незадолго до финального свистка Дмитрий Подстрелов установил окончательный результат. В первом туре горняки уступили у себя дома жодинскому «Торпедо-БелАЗу» — 0:1.

Результаты других матчей: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2, «Торпедо-БелАЗ» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1.

Сейчас лидируют «Минск», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из 6 возможных.

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: «Ислочь» — «Смолевичи» и «Неман» — «Витебск».

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Городея
0:2
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
Футбол, Беларусь, 2-й тур28.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Городея
Главные тренеры
Олег РадушкоЮрий Вернидуб
Голы
Георгий Диасамидзе56′
Дмитрий Подстрелов89′
Нереализованные пенальти
Юрий Кендыш33′
Составы команд
1Игорь Довгялло
30Александр Гутор
8Сергей Усеня
3Сергей Матвейчик
12Милан Йоксимович
58′
6Игорь Бурко
16Кирилл Павлючек
15Сергей Политевич
27Станислав Сазанович
20Александр Сачивко
67′
72Александр Позняк
24′
24Георгий Диасамидзе
30Денис Яскович
77Юрий Кендыш
9Артем Архипов
19Дмитрий Подстрелов
11Андрей Сорокин
77′
16Сергей Баланович
77′
23Артем Волович
8Александр Селява
87Дмитрий I Игнатенко
78′
7Аздрен Лулаку
90′
19Михаил Шибун
2Виталий Лисакович
94Сергей Архипов
74′
10Дарко Бодул
34′45′
10Дмитрий I Лебедев
28Игор I Иванович
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Цинкевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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