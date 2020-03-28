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22:23 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Ювентуса» согласились на понижение зарплаты на время пандемии

ТАСС, 28 марта. Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентус» достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В результате договоренности «Ювентус» сэкономит около €90 млн в сезоне-2019/20. В ближайшее время будут согласованы дополнительные условия личных контрактов. Отмечается, что в случае возобновления или официального завершения сезона клуб и игроки пересмотрят соглашение.

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«Ювентус» хотел бы поблагодарить игроков и тренеров за понимание в трудное для всех время, — говорится в сообщении.

Чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая. «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский «Лацио» (62 очка, 26 игр) и миланский «Интер» (54 очка, 25 игр).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Италии зарегистрировано более 70 тыс. случаев заражения, общее число летальных исходов в стране превысило 10 тыс.

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