Футболисты «Ювентуса» согласились на понижение зарплаты на время пандемии

Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В результате договоренности «Ювентус» сэкономит около €90 млн в сезоне-2019/20. В ближайшее время будут согласованы дополнительные условия личных контрактов. Отмечается, что в случае возобновления или официального завершения сезона клуб и игроки пересмотрят соглашение.
«Ювентус» хотел бы поблагодарить игроков и тренеров за понимание в трудное для всех время, — говорится в сообщении.
Чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая. «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский «Лацио» (62 очка, 26 игр) и миланский «Интер» (54 очка, 25 игр).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Италии зарегистрировано более 70 тыс. случаев заражения, общее число летальных исходов в стране превысило 10 тыс.