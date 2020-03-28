Футболисты «Ювентуса» согласились на понижение зарплаты на время пандемии

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Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В результате договоренности «Ювентус» сэкономит около €90 млн в сезоне-2019/20. В ближайшее время будут согласованы дополнительные условия личных контрактов. Отмечается, что в случае возобновления или официального завершения сезона клуб и игроки пересмотрят соглашение.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» хотел бы поблагодарить игроков и тренеров за понимание в трудное для всех время, — говорится в сообщении.

Чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая. «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский «Лацио» (62 очка, 26 игр) и миланский «Интер» (54 очка, 25 игр).