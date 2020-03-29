«Барселона» передала каталонским медикам 30 тысяч масок
«Барселона» передала департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок.
«Барселона» передала департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок.
Об этом сообщает
Стоит отметить, что на территории Испании уже зафиксировано более 70 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, которая унесла жизни 5 812 человек.
Напомним, что в настоящее время подопечные Кике Сетьена возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны.