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11:26 (мск), источник: Газета.Ру

«Барселона» передала каталонским медикам 30 тысяч масок

«Барселона» передала департаменту здравоохранения Каталонии 30 тысяч медицинских масок.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:29 MSK, 29.03
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Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов Испании.

Стоит отметить, что на территории Испании уже зафиксировано более 70 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, которая унесла жизни 5 812 человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что в настоящее время подопечные Кике Сетьена возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны.


Лечение на расстоянии: дистанционная медицина становится жизненной необходимостью
Голос Америки
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