«Астана» показала тренировки новичка за 1,5 миллиона евро во время карантина

Этот футболист стал самым громким трансфером столичного клуба в межсезонье. Ранее Аскар Баталов — директор ППСК «Астана», в состав которого входит футбольная команда, — сообщил, что за трансфер Сотириу заплатили 1,5 миллиона евро датскому «Копенгагену».

В настоящее время во время перерыва в КПЛ из-за пандемии коронавируса и введения режима ЧП в Казахстане игроки тренируются отдельно друг от друга по индивидуальным программам.