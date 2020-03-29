«Астана» показала тренировки новичка за 1,5 миллиона евро во время карантина
ФК «Астана» опубликовал видео тренировок нападающего сборной Кипра по футболу Пиероса Сотириу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Астана» опубликовал видео тренировок нападающего сборной Кипра по футболу Пиероса Сотириу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Этот футболист стал самым громким трансфером столичного клуба в межсезонье. Ранее Аскар Баталов — директор ППСК «Астана», в состав которого входит футбольная команда, — сообщил, что за трансфер Сотириу заплатили 1,5 миллиона евро датскому «Копенгагену».
В настоящее время во время перерыва в КПЛ
«Астана», благодаря решающему голу Сотириу выигравшая Суперкубок, в турнирной таблице располагается на первом месте.