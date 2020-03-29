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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» показала тренировки новичка за 1,5 миллиона евро во время карантина

ФК «Астана» опубликовал видео тренировок нападающего сборной Кипра по футболу Пиероса Сотириу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Этот футболист стал самым громким трансфером столичного клуба в межсезонье. Ранее Аскар Баталов — директор ППСК «Астана», в состав которого входит футбольная команда, — сообщил, что за трансфер Сотириу заплатили 1,5 миллиона евро датскому «Копенгагену».

В настоящее время во время перерыва в КПЛ из-за пандемии коронавируса и введения режима ЧП в Казахстане игроки тренируются отдельно друг от друга по индивидуальным программам.

«Астана», благодаря решающему голу Сотириу выигравшая Суперкубок, в турнирной таблице располагается на первом месте.

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