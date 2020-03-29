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12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Руководящий украинским футболом швейцарец поведал о преступниках во главе клубов

Президент Украинской премьер-лиги (УПЛ) швейцарец Томас Гримм рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в работе. Его слова приводит Blick.

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«Я понял, что украинскую футбольную лигу нельзя вывести на уровень швейцарской при таких обстоятельствах», — заявил Гримм. Он объяснил, что трудности связаны с разными «авантюрными историями», а также описал преступную деятельность владельцев некоторых клубов.

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Швейцарец рассказал, что владелец «Ворсклы» находится в розыске у Интерпола, владелец «Десны» не фигурирует в документах, но его называют «алкогольным королем Украины». «“Карпаты” принадлежат мужчине, который два года назад сбил на автомобиле женщину и покинул страну», — добавил Гримм. Он отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах главы лиги.

Гримм возглавил УПЛ в апреле 2018-го. Ранее в разное время он занимал посты президента Швейцарской футбольной лиги и клуба «Янг Бойз». Кроме того, специалист был членом юридического комитета Международной федерации футбола, а также комитета Союза европейских футбольных ассоциаций по трансферам и клубным соревнованиям.

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