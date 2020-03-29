Руководящий украинским футболом швейцарец поведал о преступниках во главе клубов

«Я понял, что украинскую футбольную лигу нельзя вывести на уровень швейцарской при таких обстоятельствах», — заявил Гримм. Он объяснил, что трудности связаны с разными «авантюрными историями», а также описал преступную деятельность владельцев некоторых клубов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Швейцарец рассказал, что владелец «Ворсклы» находится в розыске у Интерпола, владелец «Десны» не фигурирует в документах, но его называют «алкогольным королем Украины». «“Карпаты” принадлежат мужчине, который два года назад сбил на автомобиле женщину и покинул страну», — добавил Гримм. Он отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на ближайших выборах главы лиги.