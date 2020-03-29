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12:47 (мск), источник: БЕЛТА

Женский футбольный сезон сегодня стартует матчем за Суперкубок

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за мужским футбольным сезоном свои соревнования сегодня откроют женские команды Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче за Суперкубок на поле ФК «Минск» встретятся его хозяйки — чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» — и их извечные соперницы из еще одного столичного клуба «Зорка-БДУ».

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Эти команды больше всех становились обладателями Суперкубка Беларуси: в активе «Минска» пять трофеев (2014, 2015, 2016, 2018, 2019), у «студенток» — три (2010, 2013, 2017). Вход на сегодняшний поединок свободный.

Игра начнется в 14.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси начнется в середине апреля. В прошлом году свое седьмое подряд золото национального первенства завоевали футболистки «Минска», серебряными призерами стали спортсменки «Зоркi-БДУ», бронзовые медали в активе гродненского «Немана».

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