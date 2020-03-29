Скончался двукратный чемпион Испании Хосе Луис Капон
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Атлетико» Хосе Луис Капон скончался в возрасте 72 лет, сообщается на странице «Атлетико» в Twitter.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Атлетико» Хосе Луис Капон скончался в возрасте 72 лет, сообщается на странице «Атлетико» в Twitter.
Капон провел в составе «Атлетико» девять сезонов и 269 матчей. Он побеждал с мадридцами в чемпионатах Испании в 1973 и 1977 годах, а также выиграл Кубок страны.