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17:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скончался двукратный чемпион Испании Хосе Луис Капон

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Двукратный чемпион Испании по футболу в составе мадридского «Атлетико» Хосе Луис Капон скончался в возрасте 72 лет, сообщается на странице «Атлетико» в Twitter.

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Капон провел в составе «Атлетико» девять сезонов и 269 матчей. Он побеждал с мадридцами в чемпионатах Испании в 1973 и 1977 годах, а также выиграл Кубок страны.

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