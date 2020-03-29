«Реал» запросил у «Манчестер Юнайтед» рекордную сумму за трансфер Вальверде
«Манчестер Юнайтед» планировал приобрести полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в зимнее трансферное окно, сообщает Football Espana.
«Манчестер Юнайтед» планировал приобрести полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в зимнее трансферное окно, сообщает Football Espana.
По информации издания, президент испанского клуба Флорентино Перес запросил за трансфер игрока €500 млн, прописанных в контракте в качестве отступных. Если бы «красные дьяволы» согласились, Вальверде стал бы самым дорогим игроком в истории футбола.
Рекорд по сумме трансфера принадлежит Неймару. Он перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за €222 млн.