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17:40 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» запросил у «Манчестер Юнайтед» рекордную сумму за трансфер Вальверде

«Манчестер Юнайтед» планировал приобрести полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в зимнее трансферное окно, сообщает Football Espana.

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По информации издания, президент испанского клуба Флорентино Перес запросил за трансфер игрока €500 млн, прописанных в контракте в качестве отступных. Если бы «красные дьяволы» согласились, Вальверде стал бы самым дорогим игроком в истории футбола.

Рекорд по сумме трансфера принадлежит Неймару. Он перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за €222 млн.

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