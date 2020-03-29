Футболистки «Минска» в шестой раз выиграли Суперкубок Беларуси
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда ФК «Минск» стала обладательницей Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда ФК «Минск» стала обладательницей Суперкубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом матче нового сезона Суперкубок чемпионки и обладательницы Кубка страны футболистки «Минска» разгромили своих соперниц из еще одного столичного клуба «Зорка-БДУ» со счетом 5:0. Теперь в их активе стало 6 Суперкубков.
Планируется, что 29-й женский чемпионат Беларуси начнется в середине апреля. В прошлом году свое седьмое подряд золото национального первенства завоевали футболистки «Минска», серебряными призерами стали спортсменки «Зоркi-БДУ», бронзовые медали в активе гродненского «Немана».