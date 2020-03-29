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20:30 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» победил футболистов «Витебска» в матче чемпионата Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» обыграли на своем поле «Витебск» со счетом 2:0 в заключительном матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра в Гродно прошла в упорной борьбе и в первом тайме счет не был открыт. После перерыва хозяева стали действовать острее, дважды поразив ворота Артема Сороко. На 51-й минуте отличился Гегам Кадимян, а еще через 6 минут Георгий Кантария закрепил успех «Немана». В стартовом туре гродненцы уступили в гостях «Ислочи» (0:1), а витебчане у себя дома победили «Городею» (1:0).

Результаты остальных встреч 2-го тура: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» -«Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2, «Ислочь» (Минский район) — «Смолевичи» — 1:0.

Турнирную таблицу возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из 6 возможных. По два поражения потерпели минское «Динамо», БАТЭ, «Белшина» и «Городея».

Неман
2:0
Первый тайм: 0:0
Витебск
Футбол, Беларусь, 2-й тур29.03.2020, 18:00 (МСК UTC+3)ЦСК Неман
Главные тренеры
Игорь КовалевичСергей Ясинский
Голы
Гегам Кадимян51′
Георгий Кантария58′
Составы команд
91Дмитрий Дударь
34Артем Сороко
4Андрей Васильев
4Артем Скитов
18Павел Забелин
12Евгений Клопоцкий
23Артур Слабашевич
17Даниил Чалов
31′
28Даниэль Стойкович
19Павел Назаренко
24Андрей Якимов
5Вандерсон
62′
46Алексей Легчилин
49′
20Сергей Волков
7Гегам Кадимян
21Артем Гуренко
42′
3Георгий Кантария
79′85′
6Жулиу Сезар
57′64′
5Роман Вегеря
9Руслан Теверов
87Владислав Яцкевич
45′
11Антон Матвеенко
88′
13Глеб Рассадкин
13Максим Дробыш
10Владимир Коваль
67′
98Йон Николаэску
64′
25Евгений Лешко
10Диегу Сантос Кариока
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
6Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
21Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Коронец(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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