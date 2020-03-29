«Неман» победил футболистов «Витебска» в матче чемпионата Беларуси

Игра в Гродно прошла в упорной борьбе и в первом тайме счет не был открыт. После перерыва хозяева стали действовать острее, дважды поразив ворота Артема Сороко. На 51-й минуте отличился Гегам Кадимян, а еще через 6 минут Георгий Кантария закрепил успех «Немана». В стартовом туре гродненцы уступили в гостях «Ислочи» (0:1), а витебчане у себя дома победили «Городею» (1:0).