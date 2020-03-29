«Неман» победил футболистов «Витебска» в матче чемпионата Беларуси

Игра в Гродно прошла в упорной борьбе и в первом тайме счет не был открыт. После перерыва хозяева стали действовать острее, дважды поразив ворота Артема Сороко. На 51-й минуте отличился Гегам Кадимян, а еще через 6 минут Георгий Кантария закрепил успех «Немана». В стартовом туре гродненцы уступили в гостях «Ислочи» (0:1), а витебчане у себя дома победили «Городею» (1:0).
Результаты остальных встреч 2-го тура: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» -«Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2, «Ислочь» (Минский район) — «Смолевичи» — 1:0.
Турнирную таблицу возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из 6 возможных. По два поражения потерпели минское «Динамо», БАТЭ, «Белшина» и «Городея».