Щенсны: Аллегри заставил Роналду после удаления купить всем в команде по iMac
Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны вспомнил, что главный тренер Массимилиано Аллегри заставлял игроков дарить друг другу подарки после нарушений дисциплины.
Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны вспомнил, что главный тренер Массимилиано Аллегри заставлял игроков дарить друг другу подарки после нарушений дисциплины.
После удаления в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» в сентябре 2018 года нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил каждому игроку команды по компьютеру iMac.
«Теперь у каждого из нас есть iMac. Правда, нам пришлось долго ждать, потому что Роналду не был согласен с тем удалением и настаивал, что делал всё правильно. Понадобилось некоторое время, около двух месяцев, но каждый из нас получил по iMac», — цитирует Щенсны Daily Mail.
Щенсны также отметил, что за своё опоздание на тренировку однажды подарил каждому игроку в команде наушники Dr. Dre Beats.
Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул мадридский «Реал» и перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года.