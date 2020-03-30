Щенсны: Аллегри заставил Роналду после удаления купить всем в команде по iMac

«Теперь у каждого из нас есть iMac. Правда, нам пришлось долго ждать, потому что Роналду не был согласен с тем удалением и настаивал, что делал всё правильно. Понадобилось некоторое время, около двух месяцев, но каждый из нас получил по iMac», — цитирует Щенсны Daily Mail.