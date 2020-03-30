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16:34 (мск), источник: Газета.Ру

Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.

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Источник: Reuters

Форвард отметил, что любит клуб, однако на вопрос о своем будущем в команде он не может ответить положительно или отрицательно.

«Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок», — цитирует Кейна Daily Mail.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард «Тоттенхэма» принял участие в 20 матчах, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач.

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