Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Форвард отметил, что любит клуб, однако на вопрос о своем будущем в команде он не может ответить положительно или отрицательно.
«Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок», — цитирует Кейна Daily Mail.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард «Тоттенхэма» принял участие в 20 матчах, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач.