Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»

Форвард отметил, что любит клуб, однако на вопрос о своем будущем в команде он не может ответить положительно или отрицательно.

«Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок», — цитирует Кейна Daily Mail.