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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» может потерять € 100 млн из-за пандемии коронавируса

«Барселона» опасается серьёзных финансовых убытков из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:44 MSK, 30.03
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По данным источника, клуб прогнозирует убытки в размере € 100 млн, что составляет около 10% от сезона-2019/2020. Именно по этой причине клуб попросил игроков согласиться на сокращение зарплаты на 70%, что помогло бы им сэкономить € 106 млн.

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Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 720 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 33 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 148 тыс. Испания является третьей страной в Европе по количеству заражений (более 80 тыс.).

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