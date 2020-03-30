«Барселона» может потерять € 100 млн из-за пандемии коронавируса

По данным источника, клуб прогнозирует убытки в размере € 100 млн, что составляет около 10% от сезона-2019/2020. Именно по этой причине клуб попросил игроков согласиться на сокращение зарплаты на 70%, что помогло бы им сэкономить € 106 млн.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 720 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 33 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 148 тыс. Испания является третьей страной в Европе по количеству заражений (более 80 тыс.).