«Манчестер Юнайтед» планирует купить футболиста «Атлетико»
Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд уверен в том, что этим летом клуб сможет купить игрока мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает Express.
Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд уверен в том, что этим летом клуб сможет купить игрока мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает Express.
Отмечается, что клуб давно хотел приобрести футболиста. Игрок оценивается в £135 млн.
Напомним, хавбек «красных дьяволов» Поль Погба планирует покинуть команду. Клуб активно ищет ему замену.
В текущем сезоне подопечные