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13:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» планирует купить футболиста «Атлетико»

Исполнительный директор английского «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд уверен в том, что этим летом клуб сможет купить игрока мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает Express.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что клуб давно хотел приобрести футболиста. Игрок оценивается в £135 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, хавбек «красных дьяволов» Поль Погба планирует покинуть команду. Клуб активно ищет ему замену.

В текущем сезоне подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место, набрав 45 очков.

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