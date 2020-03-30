СМИ: Футбольный клуб ПСЖ потеряет более €200 млн из-за коронавируса
ТАСС, 30 марта. Убытки французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ)
ТАСС, 30 марта. Убытки французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ)
Такие потери парижский клуб понесет
Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. Согласно официальной статистике, число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 40 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. умерли, 7,2 тыс. выздоровели.