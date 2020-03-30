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13:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футбольный клуб ПСЖ потеряет более €200 млн из-за коронавируса

ТАСС, 30 марта. Убытки французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) из-за ситуации с коронавирусом составят €215 млн. Об это сообщает французское издание L'Equipe.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:11 MSK, 30.03
Источник: Reuters

Такие потери парижский клуб понесет из-за приостановки чемпионата Франции, при этом общий бюджет ПСЖ составляет €638 млн. Сообщается, что убытки в первую очередь связаны с потерей доходов от телетрансляций и от продажи билетов на домашние матчи.

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Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса. ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 27 матчах 68 очков. До окончания сезона парижскому клубу нужно провести 11 игр, 5 из которых — на домашней арене.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. Согласно официальной статистике, число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 40 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. умерли, 7,2 тыс. выздоровели.

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