СМИ: Футбольный клуб ПСЖ потеряет более €200 млн из-за коронавируса

Источник: Reuters

Такие потери парижский клуб понесет из-за приостановки чемпионата Франции, при этом общий бюджет ПСЖ составляет €638 млн. Сообщается, что убытки в первую очередь связаны с потерей доходов от телетрансляций и от продажи билетов на домашние матчи.

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Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса. ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 27 матчах 68 очков. До окончания сезона парижскому клубу нужно провести 11 игр, 5 из которых — на домашней арене.