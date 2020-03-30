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14:13 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» готов обменять Рэмси на Погба

Туринский «Ювентус» готов обменять Аарона Рэмси на Поля Погба, сообщает The Sun.

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Источник: AP 2020

Напомним, француз играет за английский «Манчестер Юнайтед», но хочет сменить команду.

Отмечается, что наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть валлийца в клубе.

Рэмси выступал за лондонский «Арсенал». В Италии он получал мало игровой практики. Футболист хочет покинуть Апеннины.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне «Ювентус» идет на первом месте в чемпионате Италии, набрав 63 очка.

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