«Ювентус» готов обменять Рэмси на Погба

Напомним, француз играет за английский «Манчестер Юнайтед», но хочет сменить команду.

Отмечается, что наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть валлийца в клубе.

Рэмси выступал за лондонский «Арсенал». В Италии он получал мало игровой практики. Футболист хочет покинуть Апеннины.