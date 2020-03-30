«Ювентус» готов обменять Рэмси на Погба
Туринский «Ювентус» готов обменять Аарона Рэмси на Поля Погба, сообщает The Sun.
Туринский «Ювентус» готов обменять Аарона Рэмси на Поля Погба, сообщает The Sun.
Напомним, француз играет за английский «Манчестер Юнайтед», но хочет сменить команду.
Отмечается, что наставник «красных дьяволов»
Рэмси выступал за лондонский «Арсенал». В Италии он получал мало игровой практики. Футболист хочет покинуть Апеннины.
В текущем сезоне «Ювентус» идет на первом месте в чемпионате Италии, набрав 63 очка.