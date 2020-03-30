Интересовал «Барселону», тренировался в «Челси». Новичок клуба КПЛ рассказал об уходе из «Кайрата»

— Вы во второй раз переезжаете в Казахстан. Что для вас значит выступление в «Шахтере»? Это возможность продвинуться дальше в карьере?

— Да, ведь «Шахтер» — клуб с богатой историей. Это одна из самых известных команд Казахстана. Думаю, здесь я смогу себя в полной мере реализовать.

— «Шахтер» не первый год начинает сезон на нейтральной арене. Это большая проблема лично для вас и ваших одноклубников?

— Естественно, каждый хочет играть при своих болельщиках и наслаждаться поддержкой публики. Но мы не можем повлиять на этот процесс. Наша работа — тренироваться и выкладываться в полную силу в официальных матчах. Только так мы можем порадовать наших поклонников. Надеюсь, что скоро сможем принимать соперников на родной арене.

Проблемы с инфраструктурой? Я не заметил у вас большие проблемы. До этого я играл в «Кайрате», где условия — одни из самых лучших в Казахстане. Мы играли в Костанае, на современной арене, нравится национальный стадион — «Астана Арена». Конечно, в будущем будет еще лучше. Возможно, еще какие-то арены в остальных городах я увижу, но и сейчас, то, что я заметил, не вызывает отрицательные эмоции.

— Что скажете о работе с Вячеславом Грозным? Ранее слышали об этом специалисте?

— Да, я знал его. В курсе, что он работал в больших клубах с известными футболистами. Готов учиться у него новому и рад работать с Грозным.

— Наверняка с другими африканцами вы общаетесь ближе, чем с остальными.

— Естественно, чаще я разговариваю с Алию Абубакаром и Мухаммедом Усманом. Это же касается и Седрика Куаджи. Стараемся вместе проводить свободное время.

— Как вам живется без футбола, учитывая, что из-за введения чрезвычайного положения чемпионат в Казахстане приостановлен? Наверняка соскучились по своей семье.

— Да, без семьи трудно. Я не могу вылететь на родину, потому что обратно граница будет закрыта. Семья — это все для меня. Можно сказать, мое вдохновение и мотивация.

— Пару лет назад вы были заявлены за «Кайрат», однако не играли за первую команду, а только за «Кайрат А». Почему так и не получили шанса в основе?

— Могу только сказать, что прилагал все усилия для того, чтобы попасть в первую команду «Кайрата». Знаю, многие ждали моего дебюта и поддерживали меня, однако я принял решение покинуть клуб. Ничего страшного. Это исключительно мое решение, и я ни о чем не жалею. С тренерским штабом не разговаривал. В «Кайрате» я встретил хороших людей, с которыми было приятно общаться и дружить. Не было смысла разговаривать с тренерами. Я принял самостоятельное решение и уехал из Алматы.

— Можете ли сказать, что матч против «Кайрата» в Костанае — возможность взять небольшой реванш для вас?

— Не совсем (смеется). Прежде всего, нам хотелось одержать победу после поражения в первом туре от «Тобола». Это не месть и не реванш. Нам нужно было выиграть у сильного соперника, и мы сделали это.

— Вы играли в финском ХИКе, который в драматичном матче квалификации Лиги чемпионов уступил по сумме двух игр «Астане». Как часто вспоминаете тот матч? Вы ведь забили в ответном матче (3:4).

— Знаете, это очень плохие воспоминания. Наверное, один из самых грустных в моей жизни. В том матче нам было очень сложно. Моя команда играла до конца и сумела забить трижды, но не смогла пройти дальше.

— Несколько лет назад СМИ писали об интересе к вам со стороны самой «Барселоны». Этот трансфер был реален?

— Хотелось бы в это верить. Я лично никакого приглашения не видел, хотя мне многие писали об этом. Конечно, «Барселона» — один из лучших клубов мира и любому футболисту хотелось бы себя там попробовать. Однако на тот момент у меня имелись определенные проблемы с клубом. Вмешались непредвиденные обстоятельства. Поэтому ни о каком переходе в «Барселону» не могло быть и речи. В итоге я остался.

— То есть ХИК отказался вас отпускать?

— Не могу сказать так, но все могло сложиться куда лучше.

— В юности вы побывали на стажировке в «Челси» после выигрыша реалити-шоу в Гане. Что запомнилось из той поездки больше всего?

— Запомнилось, что я получил возможность тренироваться со звездами первой величины, среди которых Макелеле, Эссьен, Лэмпард, Дрогба и другими. Я увидел, к какому уровню нужно стремиться и получил хороший опыт.

— Общались с ними?

— Да, в общении они оказались очень простыми людьми. Давали советы, поддерживали. Словом, поездка в Лондон оставила приятные впечатления.

— Вы могли остаться тогда в Англии? Хотя бы в команде дивизионом ниже.

— Думаю, нет. Я был молод и очень сложно было бы получить, к примеру, рабочую визу. Так что на тот момент остаться в Англии было невозможно.

— Вы поиграли в чемпионатах Финляндии, Беларуси и Казахстана. Сравнить эти турниры могли бы?

— Думаю, чемпионат вашей страны сейчас достаточно силен, благодаря наличию «Астаны» и «Кайрата». «Астана» каждый год пробивается в группу Лиги Европы, команда играла в Лиге чемпионов. Благодаря этому клубу о казахстанском футболе узнали в Европе.

Остальные команды тоже подравнялись. Чемпионат сложный и интересный. То же самое могу сказать про турниры в Финляндии и Беларуси. Везде было интересно выступать. В том числе и в США, где я играл за «Нью-Йорк Ред Буллз».

— На постсоветском пространстве вы не первый год. Уже освоили русский язык?

— Стараюсь изучать русский, потому что тренеры общаются на нем с игроками. Они даже дают свои советы. Конечно, язык сложен для меня, но шаг за шагом я иду к своей цели. Главное — изучать каждый день.

— Какие-то слова на тренировках понимаете?

— Да. Пусть не всегда, но стараюсь понимать. Шутки партнеров? Нет, к сожалению, их не понимаю (смеется).

28-летний Баа пока провел два матча за «Шахтер». До карагандинского клуба в карьере защитника были финские «Хонка» и ХИК, белорусский «Гомель», «Кайрат А», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и ганский «Асанте Котоко». В 2015 году Баа провел свой единственный матч за сборную.