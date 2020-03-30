Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Интересовал «Барселону», тренировался в «Челси». Новичок клуба КПЛ рассказал об уходе из «Кайрата»

Новичок карагандинского «Шахтера» Гидеон Баа стал одним из лучших игроков матча против «Кайрата» во втором туре КПЛ. В большом интервью корреспонденту Vesti.kz экс-защитник сборной Ганы рассказывает об интересе к нему со стороны «Барселоны», тренировках со звездами «Челси» и причинах отъезда из Алматы.

Наверх

— Вы во второй раз переезжаете в Казахстан. Что для вас значит выступление в «Шахтере»? Это возможность продвинуться дальше в карьере?

— Да, ведь «Шахтер» — клуб с богатой историей. Это одна из самых известных команд Казахстана. Думаю, здесь я смогу себя в полной мере реализовать.

— «Шахтер» не первый год начинает сезон на нейтральной арене. Это большая проблема лично для вас и ваших одноклубников?

— Естественно, каждый хочет играть при своих болельщиках и наслаждаться поддержкой публики. Но мы не можем повлиять на этот процесс. Наша работа — тренироваться и выкладываться в полную силу в официальных матчах. Только так мы можем порадовать наших поклонников. Надеюсь, что скоро сможем принимать соперников на родной арене.

Читайте также
«Шахтер» прервал шестилетнюю серию из 18 матчей без побед над «Кайратом»

Проблемы с инфраструктурой? Я не заметил у вас большие проблемы. До этого я играл в «Кайрате», где условия — одни из самых лучших в Казахстане. Мы играли в Костанае, на современной арене, нравится национальный стадион — «Астана Арена». Конечно, в будущем будет еще лучше. Возможно, еще какие-то арены в остальных городах я увижу, но и сейчас, то, что я заметил, не вызывает отрицательные эмоции.

— Что скажете о работе с Вячеславом Грозным? Ранее слышали об этом специалисте?

— Да, я знал его. В курсе, что он работал в больших клубах с известными футболистами. Готов учиться у него новому и рад работать с Грозным.

— Наверняка с другими африканцами вы общаетесь ближе, чем с остальными.

— Естественно, чаще я разговариваю с Алию Абубакаром и Мухаммедом Усманом. Это же касается и Седрика Куаджи. Стараемся вместе проводить свободное время.

— Как вам живется без футбола, учитывая, что из-за введения чрезвычайного положения чемпионат в Казахстане приостановлен? Наверняка соскучились по своей семье.

— Да, без семьи трудно. Я не могу вылететь на родину, потому что обратно граница будет закрыта. Семья — это все для меня. Можно сказать, мое вдохновение и мотивация.

— Пару лет назад вы были заявлены за «Кайрат», однако не играли за первую команду, а только за «Кайрат А». Почему так и не получили шанса в основе?

— Могу только сказать, что прилагал все усилия для того, чтобы попасть в первую команду «Кайрата». Знаю, многие ждали моего дебюта и поддерживали меня, однако я принял решение покинуть клуб. Ничего страшного. Это исключительно мое решение, и я ни о чем не жалею. С тренерским штабом не разговаривал. В «Кайрате» я встретил хороших людей, с которыми было приятно общаться и дружить. Не было смысла разговаривать с тренерами. Я принял самостоятельное решение и уехал из Алматы.

— Можете ли сказать, что матч против «Кайрата» в Костанае — возможность взять небольшой реванш для вас?

— Не совсем (смеется). Прежде всего, нам хотелось одержать победу после поражения в первом туре от «Тобола». Это не месть и не реванш. Нам нужно было выиграть у сильного соперника, и мы сделали это.

— Вы играли в финском ХИКе, который в драматичном матче квалификации Лиги чемпионов уступил по сумме двух игр «Астане». Как часто вспоминаете тот матч? Вы ведь забили в ответном матче (3:4).

— Знаете, это очень плохие воспоминания. Наверное, один из самых грустных в моей жизни. В том матче нам было очень сложно. Моя команда играла до конца и сумела забить трижды, но не смогла пройти дальше.

— Несколько лет назад СМИ писали об интересе к вам со стороны самой «Барселоны». Этот трансфер был реален?

— Хотелось бы в это верить. Я лично никакого приглашения не видел, хотя мне многие писали об этом. Конечно, «Барселона» — один из лучших клубов мира и любому футболисту хотелось бы себя там попробовать. Однако на тот момент у меня имелись определенные проблемы с клубом. Вмешались непредвиденные обстоятельства. Поэтому ни о каком переходе в «Барселону» не могло быть и речи. В итоге я остался.

— То есть ХИК отказался вас отпускать?

— Не могу сказать так, но все могло сложиться куда лучше.

— В юности вы побывали на стажировке в «Челси» после выигрыша реалити-шоу в Гане. Что запомнилось из той поездки больше всего?

— Запомнилось, что я получил возможность тренироваться со звездами первой величины, среди которых Макелеле, Эссьен, Лэмпард, Дрогба и другими. Я увидел, к какому уровню нужно стремиться и получил хороший опыт.

— Общались с ними?

— Да, в общении они оказались очень простыми людьми. Давали советы, поддерживали. Словом, поездка в Лондон оставила приятные впечатления.

— Вы могли остаться тогда в Англии? Хотя бы в команде дивизионом ниже.

— Думаю, нет. Я был молод и очень сложно было бы получить, к примеру, рабочую визу. Так что на тот момент остаться в Англии было невозможно.

— Вы поиграли в чемпионатах Финляндии, Беларуси и Казахстана. Сравнить эти турниры могли бы?

— Думаю, чемпионат вашей страны сейчас достаточно силен, благодаря наличию «Астаны» и «Кайрата». «Астана» каждый год пробивается в группу Лиги Европы, команда играла в Лиге чемпионов. Благодаря этому клубу о казахстанском футболе узнали в Европе.

Остальные команды тоже подравнялись. Чемпионат сложный и интересный. То же самое могу сказать про турниры в Финляндии и Беларуси. Везде было интересно выступать. В том числе и в США, где я играл за «Нью-Йорк Ред Буллз».

— На постсоветском пространстве вы не первый год. Уже освоили русский язык?

— Стараюсь изучать русский, потому что тренеры общаются на нем с игроками. Они даже дают свои советы. Конечно, язык сложен для меня, но шаг за шагом я иду к своей цели. Главное — изучать каждый день.

— Какие-то слова на тренировках понимаете?

— Да. Пусть не всегда, но стараюсь понимать. Шутки партнеров? Нет, к сожалению, их не понимаю (смеется).

28-летний Баа пока провел два матча за «Шахтер». До карагандинского клуба в карьере защитника были финские «Хонка» и ХИК, белорусский «Гомель», «Кайрат А», американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и ганский «Асанте Котоко». В 2015 году Баа провел свой единственный матч за сборную.

Ербол Каиров  

Читайте также
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Скабелка хочет что-то выиграть - инсайдер о переговорах тренера "Барыса" с российским клубом
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»
«Дима, ты, может, прикроешь рот?» Резцова ответила Губерниеву
В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение
Лукаку и Зинченко вышли в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь